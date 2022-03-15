金鐘視帝唐川辭世！曾2次中風住院　醫：這項因子中風機率大增

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去年2度住院時，唐川經紀人曾表示唐川有糖尿病疾病，放射診斷科沈彥君主任表示糖尿病是國人盛行率高的三高問題之一，並指出有三高問題（高血壓、高血脂、高血糖）族群千萬要當心若長期控制不佳，後續發生腦中風、心血管疾病大增。根據臺灣地區三高追蹤調查分析計畫結果顯示，2002~2017年有三高的民眾發生腦中風的機率是正常人的1.4~1.7倍。
糖尿病三多一少 併發症又多又危急
沈彥君主任說明常見糖尿病的病症有3多1少，頻尿、口渴、易感飢餓、體重減輕，也可能出現皮膚搔癢、傷口難癒合和以及視力損傷，更要當心的是血糖控制持續不佳後續發生的併發症，如：腎臟疾病或腦中風、心肌梗塞等心血管疾病。也補充說明糖尿病患者常伴隨有高血壓、肥胖、血中的三酸甘油脂過高及高密度膽固醇較低等，這些異常狀況長期下來容易對血管造成發炎反應、內皮細胞功能受損、血管硬化，進而使得動脈粥狀硬化加速造成血管阻塞，發生腦中風、心肌梗塞的機率也因此提升。
８大危險因子 三項異常紅色警報！
腦血管疾病依據衛生福利部109年國人死因統計結果，已奪走1萬多條寶貴的性命。國健署指出「血壓、膽固醇、糖尿病史、心房顫動、吸菸史、體重、運動習慣、腦中風家族病史」腦中風8大危險因子，若發現有3項異常，就得當心腦中風已在發出紅色警報！
要如何預防中風，沈彥君主任表示建議民眾在日常生活中就需做好三高控制、維持正常體態、健康飲食及生活型態、規律運動及定期健康檢查。也鑒於國人三高盛行率逐年有成長趨勢，建議30歲開始，每年都可為自己安排一次身高、體重、血壓、抽血等基礎健檢，並視檢查結果及醫師評估是否需要搭配高階影像檢查進一步更清楚掌控身體健康狀態，才能早一步發現異常及早控制改善，以降低腦中風發生的風險。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53079
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