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英七旬老婦咳嗽逾半年　以為是新冠沒想到已「肺癌晚期」

英七旬老婦咳嗽逾半年　以為是新冠沒想到已「肺癌晚期」
英七旬老婦咳嗽逾半年　以為是新冠沒想到已「肺癌晚期」

健康醫療網

2022-03-15 19:31:00

【健康醫療網／記者賴欣平外電報導】英國一名年長婦人茱莉‧史密斯（Julie Smith）因近半年來持續性咳嗽與味覺喪失，擔心自己感染新冠肺炎，遂請家庭醫師為其進行檢測，沒想到經一連串的身體檢查後發現竟是罹患「肺癌」。茱莉遺憾地說：「除了咳嗽外我並沒感覺到身體有任何其他不適，卻一瞬間就被確診為癌症且還是晚期，實在太令人難以置信…」

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肺癌早期症狀不明顯　需靠定期篩檢早期診斷

肺癌位居全球癌症死因首位，據統計，2020年全球約有210萬人被診斷出肺癌，180萬人因其而逝世。專家指出，與其他癌症相比，肺癌最危險的原因即為「早期難察覺」，當出現慢性咳嗽（持續咳嗽2週以上未好轉，甚至惡化）、易疲勞、肺部反覆感染、呼吸時伴隨胸痛或咳嗽及常有窒息感等症狀時，治療往往已是為時已晚。

因此，對於肺癌來說最好的治療仍非「預防」莫屬，目前肺癌篩檢包含：

（1）    低劑量電腦斷層掃描（LDCT）

（2）    胸部Ｘ光檢查

（3）    痰細胞學檢查

（4）    核磁共振（MRI）

（5）    正子攝影

不同檢查方式具有不同功能性，建議肺癌高危險群（吸菸者、有肺癌家族病史者、曾罹患肺結核或其他肺部慢性發炎疾病者、及長期暴露於致癌環境者）定期進行篩檢，以發揮篩檢最大效益。

新冠「副作用」　就醫等候時間拉長、癌篩率下降

新冠肺炎在歐美日韓等國家大流行，不僅帶來肺病變風險及人民恐慌，對其他疾病也造成一定程度影響，例如：就醫等待時間增加、癌症篩檢率下降等。蘇格蘭公共衛生部（Public Health Scotland）統計，自新冠肺炎出現並於全球大流行時起，乳癌診斷率下降19%、大腸直腸癌下降25%、肺癌則下降9%，統計資料中發現其他癌症的早期診斷率也有下降趨勢。

英國癌症研究基金會蘇格蘭分部研究員大衛‧弗格森（David Ferguson）說：「在新冠肺炎肆虐全球之前，癌症的早期診斷率本就不佳，現在加上疫情的影響，我們擔心癌症存活率反而會下降，而各界也應對此現象採取對應行動。」

參考資料來源：

1.【BBC】”I thought I had Covid but it was terminal lung cancer”

2.【BBC】Cancer detection down 1,600 at start of pandemic

3.愛你不肺力_各肺癌篩檢方式比較



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53077

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