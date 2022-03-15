英七旬老婦咳嗽逾半年　以為是新冠沒想到已「肺癌晚期」

我是廣告 請繼續往下閱讀
肺癌位居全球癌症死因首位，據統計，2020年全球約有210萬人被診斷出肺癌，180萬人因其而逝世。專家指出，與其他癌症相比，肺癌最危險的原因即為「早期難察覺」，當出現慢性咳嗽（持續咳嗽2週以上未好轉，甚至惡化）、易疲勞、肺部反覆感染、呼吸時伴隨胸痛或咳嗽及常有窒息感等症狀時，治療往往已是為時已晚。
因此，對於肺癌來說最好的治療仍非「預防」莫屬，目前肺癌篩檢包含：
（1） 低劑量電腦斷層掃描（LDCT）
（2） 胸部Ｘ光檢查
（3） 痰細胞學檢查
（4） 核磁共振（MRI）
（5） 正子攝影
不同檢查方式具有不同功能性，建議肺癌高危險群（吸菸者、有肺癌家族病史者、曾罹患肺結核或其他肺部慢性發炎疾病者、及長期暴露於致癌環境者）定期進行篩檢，以發揮篩檢最大效益。
新冠「副作用」 就醫等候時間拉長、癌篩率下降
新冠肺炎在歐美日韓等國家大流行，不僅帶來肺病變風險及人民恐慌，對其他疾病也造成一定程度影響，例如：就醫等待時間增加、癌症篩檢率下降等。蘇格蘭公共衛生部（Public Health Scotland）統計，自新冠肺炎出現並於全球大流行時起，乳癌診斷率下降19%、大腸直腸癌下降25%、肺癌則下降9%，統計資料中發現其他癌症的早期診斷率也有下降趨勢。
英國癌症研究基金會蘇格蘭分部研究員大衛‧弗格森（David Ferguson）說：「在新冠肺炎肆虐全球之前，癌症的早期診斷率本就不佳，現在加上疫情的影響，我們擔心癌症存活率反而會下降，而各界也應對此現象採取對應行動。」
參考資料來源：
1.【BBC】”I thought I had Covid but it was terminal lung cancer”
2.【BBC】Cancer detection down 1,600 at start of pandemic
3.愛你不肺力_各肺癌篩檢方式比較
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53077
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw