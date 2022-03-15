毛巾3天沒洗　你敢拿來擦身體？毒理專家：比馬桶還髒

我是廣告 請繼續往下閱讀
毒理專家招名威表示，衣服穿一兩次就會洗，毛巾也一樣，久久未洗的毛巾，可含有相當多元的病菌，除了民眾最常聽到的大腸桿菌，也會隨著每個人的身體狀況不同，帶有各種不同的病菌，例如金黃色葡萄球菌、沙門氏桿菌、退伍軍人菌、仙人掌桿菌等。且這些病菌會不斷的繁殖，再加上浴室往往是整個家中最潮濕的地方，更有利病菌滋長。據研究，毛巾三天沒洗，病菌量就可以達到約8千萬個，如同以馬桶擦拭身體一般，一周沒洗就可達到上億，遑論許多民眾是放到出現味道或是月計算。
招名威表示，若民眾經常使用沒有清洗的毛巾，除了容易出現皮膚過敏、毛囊炎、落髮等皮膚疾病外，也可能出現陰道感染、下泌尿道感染、甚至再更進一步向上感染，引起腎盂腎炎等上泌尿道感染。若洗完澡身體總還是癢癢的、身體經常出現過敏、感染等情況，建議應檢視自己是否有衛浴清潔問題。
共用毛巾 恐引發私密處、皮膚感染或過敏
許多人有共用毛巾的習慣，最常見的如夫妻、情侶等，家庭共用同一條毛巾也大有人在。正如前述，毛巾會隨著使用者而有不同的病菌，若其中一位使用者身有感染疾病，毛巾就有可能成為該病菌的溫床，造成互相、反覆感染，包括皮膚疾病，也可能帶至私密處。招名威表示，即便其中一方正在進行治療，但畢竟尚未痊癒，病菌就有可能「寄宿」在伴侶身上又回到自己身上，例如香港腳的黴菌、又或是病毒疣等就頗為常見。
專家教你 日常毛巾使用與清潔原則
招名威表示，新的毛巾許多人會直接使用，威廉提醒這種直接使用的情況也應避免，因為上頭除了可能藏有螢光劑等化學藥劑，製作、包裝過程也無法確定是否衛生安全，若直接使用，也很有可能引起皮膚疾病等各種不可預期的問題，道理如同新買的衣服需要清洗一樣。
招名威表示，日常可準備2條毛巾輪流使用，每三天就確實清洗一次，最少也規定自己每周務必更換，並徹底曬乾，若秋冬、雨季無法確實曬到太陽，也可用烘乾的方式進行。不論關係再如何親密，都建議使用自己的毛巾，避免共用。
除了毛巾清潔，保存的環境也很重要，毛巾大多是放在浴室，浴室又較為潮濕，建議可用除濕機除濕，有窗戶也建議打開通風，若想簡單一點也可以放個電風扇在浴室門口通風，招名威表示，如此除了有助避免病菌滋長的環境，也可防範在浴廁中滑倒。
※文章經招名威教授 毒理威廉授權轉載，原文網址：https://www.facebook.com/toxicwilliam/posts/4753112808070949
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53074
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw