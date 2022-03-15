林依晨復出狂接3部戲！暫別愛女擔憂「分離焦慮症」

林依晨去年10月底生下女兒「小小林」，升格當媽媽4個多月，她對養育工作較為得心應手，也透露復出計畫很充實，今年預計拍攝兩部電影、一部影集，目前有一部電影開工了，預計到中南部出外景，天蠍座的她雖然很淡定，還是會擔心跟女兒有「分離焦慮症」，還好高鐵很方便，應該不會跟女兒相隔太久。
身為演員的她，自認觀察力很敏銳、可以情緒感染他人，唯獨對嬰兒束手無策，有時候不知道女兒哭鬧的原因，必須不斷探索，罕見曝光跟女兒的有趣互動經驗，會被女兒演神電到，「我這輩子第一次被一位女性看了會害羞」，老公無法陪伴在側，她不會抱怨，笑說另一半還是有關心女兒狀況。
下週到南部取景，林依晨不想讓「小小林」曝光，母女會暫時分離，她想到要跟愛女分開，忍不住大嘆一口氣，表示隔了一段時間復出，很渴望推出新作品，在家庭與工作中必須取得平衡，時間與生活重心的分配比例調整，「我是天蠍座的媽媽，算比較能放得下心」，家裡還有公婆、保姆幫忙，讓她好好拍戲。
最近因《初擁》劇組出意外，引發外界關注安全問題，林依晨表示，演員拍戲上山下海經驗都有，「這個問題存在已久，如果有人為全體劇組人員的健康和安全著想，不應該被解讀成耍大牌或不敬業，大家都應該要有這個心，不是超時工作就是敬業，要顧慮大家的健康和安全，好好把一部作品做好，而不是趕快拍完就好」。