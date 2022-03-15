林依晨復出狂接3部戲！暫別愛女擔憂「分離焦慮症」

林依晨去年10月底生下女兒「小小林」，升格當媽媽4個多月，她對養育工作較為得心應手，也透露復出計畫很充實，今年預計拍攝兩部電影、一部影集，目前有一部電影開工了，預計到中南部出外景，天蠍座的她雖然很淡定，還是會擔心跟女兒有「分離焦慮症」，還好高鐵很方便，應該不會跟女兒相隔太久。





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▲林依晨不想讓女兒曝光，不會帶她去拍戲。（圖／記者葉政勳攝 , 2022.03.15）

身為演員的她，自認觀察力很敏銳、可以情緒感染他人，唯獨對嬰兒束手無策，有時候不知道女兒哭鬧的原因，必須不斷探索，罕見曝光跟女兒的有趣互動經驗，會被女兒演神電到，「我這輩子第一次被一位女性看了會害羞」，老公無法陪伴在側，她不會抱怨，笑說另一半還是有關心女兒狀況。





下週到南部取景，林依晨不想讓「小小林」曝光，母女會暫時分離，她想到要跟愛女分開，忍不住大嘆一口氣，表示隔了一段時間復出，很渴望推出新作品，在家庭與工作中必須取得平衡，時間與生活重心的分配比例調整，「我是天蠍座的媽媽，算比較能放得下心」，家裡還有公婆、保姆幫忙，讓她好好拍戲。





▲林依晨出席代言記者會，身為新手媽媽的她坦言面對小寶寶常常要多深呼吸來平撫自己的情緒。（圖／記者葉政勳攝 , 2022.03.15）

最近因《初擁》劇組出意外，引發外界關注安全問題，林依晨表示，演員拍戲上山下海經驗都有，「這個問題存在已久，如果有人為全體劇組人員的健康和安全著想，不應該被解讀成耍大牌或不敬業，大家都應該要有這個心，不是超時工作就是敬業，要顧慮大家的健康和安全，好好把一部作品做好，而不是趕快拍完就好」。



