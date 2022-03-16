孫鵬外出爽玩24小時　狄鶯回了這句話離家出走

女人氣話學問大，男人千萬要聽懂！衛視中文台《一袋女王》日前邀請孫鵬、哈孝遠、李懿及宋哥上節目討論男生如果沒聽懂女生生氣時的情緒話，小心吃不完兜著走。孫鵬因為當兵同梯好友來台北開同學會，孫鵬整整玩了快24小時，帶著眾人喝到掛，中途他打電話給狄鶯，卻沒聽出老婆那句「放心玩你開心就好」的真正涵義，沒想到回到家才發現狄鶯行李箱不見蹤影，驚覺完了，還好狄鶯6天後就回到家，孫鵬乖乖的幫老婆付了15萬的花費，才一切恢復正常。
聽不懂狄鶯那句話的真正意義，孫鵬慘噴15萬還大呼值得！孫鵬說跟狄鶯結婚三、四年的時後，孫鵬當兵時同梯好友從台灣四面八方聚集到台北開同學會，他想說機會難得一定要到，而且同梯們計畫上來玩個兩天一夜，肯定是不醉不歸。於是孫鵬跟狄鶯報備後，下午就出門集合，大家本來說要先喝茶，結果馬上就有人拿出酒來，於是一行人先喝酒，再去吃晚餐，吃完後孫鵬就帶著大家到林森北路的酒吧繼續喝，喝到快11點時，孫鵬打電話給狄鶯說到今天大家太開心了，電話那頭的狄鶯接話回說，她知道孫鵬退伍那麼久，第一次有這麼盛大的聚會，要孫鵬「放心玩你開心就好」，完全沒交代自己行蹤的孫鵬把電話掛了之後，就帶著大家去吃麻辣鍋當宵夜，吃完凌晨2點接著去唱KTV，一路唱到早上快6點，已經有人提議說該回飯店了，沒想到孫鵬霸氣的說這次聚會只有開始沒有結束，就提議回他們的飯店繼續喝，繼續喝到下午1點，喝到所有人都累了，孫鵬才離開。
要回家前，孫鵬還特地去買了燒餅油條要給狄鶯吃，進了家門的孫鵬為了避免顯露出自己喝了一整天酒的疲累，強打精神大聲吆喝的說回來了，沒想到家裡竟然空曠到讓孫鵬聽得到自己的回音，一進到房間發現狄鶯放在衣櫃裡的行李箱不見，他趕緊打電話給狄鶯，卻發現電話已經關機，這下讓他心想完了。6天後狄鶯終於回家，孫鵬知道越問她會更火，就假裝什麼事都沒有發生過，但他還是很誠懇的跟狄鶯道了歉，沒想到狄鶯只淡淡回了他說「沒事」，其他什麼話都不說，很有自知之明的孫鵬改問「這次花了多少錢」，還是什麼話都不講的狄鶯，一直到晚上才回他說總共花了15萬，孫鵬趕快去領了15萬放在床頭櫃上，隔了兩天之後，一切就恢復正常了，孫鵬表示但是那次同學會真的就是爽，花這15萬真的太值得了，讓現場所有人笑翻。本集將在3月16日（三）晚上11點衛視中文台播出。（編輯：楊穎軒）