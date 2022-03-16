小分子標靶藥物　HER2腦轉移剋星

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因為藥物特性，傳統標靶藥物很難進入腦中，達到治療的效果，造成乳癌腦轉移病患在控制病情上十分不容易。但去年台灣通過HER2乳癌新一代小分子標靶藥物，此藥物分子量小，比起傳統藥物更容易通過腦部，成為目前醫師對抗與預防腦轉移的一大利器。
乳癌強化輔助治療 可降低六成復發率
臺大醫院雲林分院腫瘤科陳省吾醫師表示，在早期HER2乳癌，使用傳統輔助標靶藥物後，一年內再接續使用新一代小分子標靶藥物做強化輔助治療一年，可以再降低六成的復發機率；對於HER2乳癌常發生的復發腦轉移，在研究數據上也看到有降低的趨勢。
陳省吾醫師補充，對於早期乳癌高風險的族群，例如病理未完全緩解、有淋巴結轉移，或是腫瘤較大的病患，使用這樣的強化輔助治療得到的好處更多。
乳癌腦轉移首選 小分子藥物立大功
在晚期乳癌，此類藥物也扮演著重要的角色。臺大醫院雲林分院腫瘤醫學中心陳若白主任解釋，對於乳癌已經發生腦轉移的病人，目前除了小分子標靶藥物外，也可以使用放射線來治療腦部的腫瘤，但副作用可能有記憶喪失等腦部功能的損傷，因此少有病患願意接受放射線的治療，此時就可以選擇使用小分子標靶藥物來治療。
陳若白主任分享，有位五十歲病患罹患乳癌多年，不幸轉移到腦部後，因為多重抗藥性無藥可醫，後來使用小分子標靶藥物進行治療，腦部腫瘤快速獲得控制，半年多來病情穩定，腫瘤也縮小了。
晚期乳癌治療複雜 需與醫師共同討論治療策略
陳若白主任叮嚀，晚期乳癌的治療需要考慮癌症的分型以及轉移的部位，也必須兼顧患者的生活品質與對藥物的接受程度，患者與醫師一同討論最適合的治療方式與頻率，才能順利得到最好的治療效果。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53084
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