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小分子標靶藥物　HER2腦轉移剋星

小分子標靶藥物　HER2腦轉移剋星
小分子標靶藥物　HER2腦轉移剋星

健康醫療網

2022-03-16 09:31:00

【健康醫療網／記者陳佳慧報導】標靶藥物問世後這十年來，許多原本無法控制的癌症獲得了控制，目前例如乳癌、肺癌、大腸癌等癌症，都會在手術前或手術後使用標靶藥物來縮小腫瘤或是殺死殘存在身體中的癌細胞。

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對於HER2陽性乳癌患者來說，因為惡性程度高，即便使用了標靶藥物來做為輔助性治療，十年內發生復發轉移的機率仍高達三成。最棘手的是當中還有30~55%的病患會復發轉移到腦部。

因為藥物特性，傳統標靶藥物很難進入腦中，達到治療的效果，造成乳癌腦轉移病患在控制病情上十分不容易。但去年台灣通過HER2乳癌新一代小分子標靶藥物，此藥物分子量小，比起傳統藥物更容易通過腦部，成為目前醫師對抗與預防腦轉移的一大利器。

乳癌強化輔助治療　可降低六成復發率

臺大醫院雲林分院腫瘤科陳省吾醫師表示，在早期HER2乳癌，使用傳統輔助標靶藥物後，一年內再接續使用新一代小分子標靶藥物做強化輔助治療一年，可以再降低六成的復發機率；對於HER2乳癌常發生的復發腦轉移，在研究數據上也看到有降低的趨勢。

陳省吾醫師補充，對於早期乳癌高風險的族群，例如病理未完全緩解、有淋巴結轉移，或是腫瘤較大的病患，使用這樣的強化輔助治療得到的好處更多。

乳癌腦轉移首選　小分子藥物立大功

在晚期乳癌，此類藥物也扮演著重要的角色。臺大醫院雲林分院腫瘤醫學中心陳若白主任解釋，對於乳癌已經發生腦轉移的病人，目前除了小分子標靶藥物外，也可以使用放射線來治療腦部的腫瘤，但副作用可能有記憶喪失等腦部功能的損傷，因此少有病患願意接受放射線的治療，此時就可以選擇使用小分子標靶藥物來治療。

陳若白主任分享，有位五十歲病患罹患乳癌多年，不幸轉移到腦部後，因為多重抗藥性無藥可醫，後來使用小分子標靶藥物進行治療，腦部腫瘤快速獲得控制，半年多來病情穩定，腫瘤也縮小了。

晚期乳癌治療複雜　需與醫師共同討論治療策略

陳若白主任叮嚀，晚期乳癌的治療需要考慮癌症的分型以及轉移的部位，也必須兼顧患者的生活品質與對藥物的接受程度，患者與醫師一同討論最適合的治療方式與頻率，才能順利得到最好的治療效果。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53084

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