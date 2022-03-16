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中選會宣布：2022九合一大選11／26舉行投票

▲中選會主委李進勇列席內政委員會。（資料照／記者羅婉庭攝，2021.10.20）
▲中選會主委李進勇列席內政委員會。（資料照／記者羅婉庭攝，2021.10.20）

記者羅婉庭／台北報導

2022-03-16 09:50:552022-03-16 09:52:24

立法院內政委員會今（16）日邀請中選會主委李進勇列席報告業務概況，並備質詢。李進勇表示，今年地方公職人員選舉將於8／18發布選舉公告、11／26舉行投票。

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李進勇表示，根據中選會委員會議結論，今年度地方公職人員選舉投票日定於11月26日，另重要選務工作日程包括：8月18日發布選舉公告、8月25日公告候選人登記日期及必備事項、8月29日至9月2日受理候選人登記之申請、9月2日政黨推薦之候選人政黨撤回其推薦截止、10月14日前審定候選人名單、10月21日候選人抽籤決定號次、11月6日選舉人名冊完成編造。

李進勇說，中選會預計在11月10日公告直轄市長選舉候選人名單、11月11日至11月25日辦理直轄市長選舉公辦政見發表會、11月15日 公告直轄市及縣市議員選舉候選人名單、11月16日至11月25日辦理直轄市及縣市議員選舉公辦政見發表會、11月22日前公告選舉人人數、11月26日進行投開票。

九合一大選重要選務時程：
8／18發布選舉公告
8／29至9／2受理候選人登記之申請
10／21候選人抽籤決定號次
11／10公告直轄市長選舉候選人名單
1／11至11／25辦理直轄市長選舉公辦政見發表會
11／26進行投開票

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