心房顫動蹦蹦跳？　醫：非藥物照護很重要

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心房顫動是最常見的心律不整，臺大醫院心臟內科主任陳文鍾醫師解釋，心房跳動每分鐘大於350次，連帶導致心室跳動每分鐘100至150之間時，病人除了感到心悸、呼吸困難，更嚴重甚至會導致心衰竭。成人中，約有1%人口有心房顫動問題，男性比女性患者多，年紀越大越可能發生。
「心房顫動會造成的後果包括中風、心衰竭及較高的死亡率。」陳文鍾醫師表示，心房顫動的兩大治療目標，其一是要積極控制相關的疾病，如甲狀腺機能亢進、過度肥胖、呼吸中止症候群、糖尿病、高血壓等；另外則是要穩定心律，避免不規則心跳，造成心臟衰竭跟死亡。
藥物治療免動刀 手術介入免終生服藥
陳醫師提到，控制心律的方法有兩類，第一類是服用抗心律不整的藥物，好處是不需動手術，但要常年吃藥，且需評估病人治療成效，及是否有藥物副作用的產生及病人的耐受度。
而另一個方法，就是做手術治療。陳醫師解釋，手術治療是利用心導管技術，去除心房顫動的異常放電的組織，從腿部靜脈進到右心房，穿過心室中隔到左心房肺靜脈處，以射頻電燒或冷凍消融執行手術。
「電燒跟冷凍消融治療，大致方法是一致的，只是使用的能源不一樣。」陳醫師表示，射頻電燒是透過熱能，破壞異常組織；而冷凍消融則是以低溫達到同樣效果。研究發現，兩種方法成效差不多，不過冷凍消融療法，能縮短手術時間，適合無法長時間接受麻醉的患者，但費用較高。
能靠藥物治療，為何還要選擇手術？陳醫師坦言，抗心律不整藥物控制率僅有40-60%，換句話說，近一半的病人使用藥物無法有效控制。另外，部分患者對藥物的副作用無法耐受，且需要長期服用，因此轉而以手術治療，術後就能大幅降低發作頻率，無需長期服藥。
控制其他疾病 有助降低心房顫動發生率
陳醫師強調，心房顫動容易引起中風，所以要使用抗凝血劑，醫師通常會先評估患者的中風機率，可能性越高，就越需要終生服用抗凝血劑；若是患者有心衰竭的狀況，也要積極治療心衰竭。
醫師提醒，心房顫動治療相當注重生活中非藥物性的照顧，如戒酒，因為酒精也是造成心房顫動的誘發因子；若是體重過重，也要積極靠運動及飲食控制；若有呼吸中止症，應以正壓呼吸器治療，這些都有助於減少心房顫動的發生。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53083
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