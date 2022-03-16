特企／俄烏戰爭導致鮭魚荒？隱集團鮭魚全餐供貨不斷

繼去年改名的鮭魚之亂後，今年因為俄烏戰爭開打，導致鮭魚食材因船班遭受影響，讓知名日式餐飲連鎖業者供貨不穩，甚至讓愛吃鮭魚的民眾抱怨連連，到底好好吃片鮭魚有很難?不過也有眼尖網友發現，台北知名「隱」餐飲集團在FB臉書大打「鮭魚不斷貨、鮭魚全餐不漲價、滿滿鮭魚吃到爆」等口號，老饕網友期待說到：「山海匯蒸蛋已經是店內神菜了，鮭魚蒸蛋全餐還得了」、「滿口鮮美的鮭魚親子感必吃爆」、「鮭魚蒸蛋全餐看到都口水直流」，不少網友也舉手認同。
The Hermit隱餐飲集團表示，聽說近期吹起鮭魚荒，不僅如此還有業者趁機漲價，為了讓愛吃鮭魚的民眾不受影響，該公司決定旗下的「隱士The Hermit」、「隱世THE ARCADIA」、「隱寺The Temple」、「隱侍The Samurai Bistro」四家不同型態的餐酒館，以及竹北即將開幕的「隱士The Hermit」，即日起到4月底止，全部分店皆提供「鮭魚蒸蛋全餐」限定菜色，內容包括鮭魚、煙燻鮭魚、鮭魚卵、蒸蛋，強調不斷貨、不漲價，就是要消費者滿足口腹之慾。
除此之外，The Hermit隱餐飲集團為了讓回饋民眾支持，全新上線隱餐飲會員系統，消費者不僅可以常拿到好禮優惠外，每次消費累積點數就可兌換餐點，分享邀請好友加入隱餐飲集團會員還可享5點分享禮，「吃貨」的您不妨趕緊免費下載會員。
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