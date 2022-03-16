女生的痛子宮肌瘤　無痕治療海扶刀

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林口長庚婦產部主治醫師陳威君指出，海扶刀並不像傳統治療有一把刀，比較正確的說法是海扶治療，它是利用超音波將高能量聚焦在肌瘤上，能量的安全治療範圍會往外擴大1至1.5公分，範圍並不大也不會傷及其他組織，治療時也不像腹腔鏡微創手術得全身麻醉，而是採取舒眠麻醉，為精準治療的一環。
一名正值更年期的婦女就因為海扶刀救了她的子宮。這名50歲左右的婦女，原本就有子宮肌瘤，想說進入更年期後肌瘤可能就會停止生長，一直未積極處理，但肌瘤沒有縮小反而不斷長大，壓迫到泌尿系統造成頻尿，後來因解不出尿送急診治療，醫師建議將子宮摘除，她不願意轉而救助陳威君。
陳威君說，婦女的肌瘤約12公分，她不想摘除子宮，也不想用腹腔鏡微創手術，最後就用海扶刀治療，半年後腫瘤已消減至7-8公分，已無頻尿大幅改善生活品質。依林口長庚醫院的統計，海扶刀治療3個月後，肌瘤的體積可減少50%，半年後可縮減60%，第3年大概約80%，由於經組織壞死凋亡，肌瘤再復發機率很低。
海扶刀在治療前後都需經由核磁共振確認，術前還要進行定位模擬手術，評估治療效果，若發生肌瘤血流豐富，消融效果差或肌瘤再復發程度高，就不適宜採取海扶刀手術，另外，尺骨上的體脂肪若超過2.5公分，需使用較高的能量，會擔心有皮膚燙傷情形，得拉長治療時間。
而海扶刀除了用在子宮肌瘤，還可以用在子宮肌腺症（子宮內膜增生），其盛行率約15%，由於子宮內膜增生不一，有時候會影響到受精卵著床；一名37歲的女性因子宮內膜增生厚度達5公分，試了各種療法一直未能懷孕成功。
後來陳威君利用海扶刀治療患者的子宮肌腺症，由於肌腺症不像肌瘤有個外膜，因此在能量的控制更需要小心，要避免能量跑到子宮腔，而肌腺症的消融效果可以達到80%-90%，而女患者在經過治療後已成功懷孕生子，對患者而言是一舉兩得。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53085
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