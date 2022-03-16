謝金燕「只穿一件內衣」！辣曬完美身材 無預警曝喜訊
「姐姐」謝金燕金虎年開春重啟報喜訊宣布8月20日在高雄巨蛋開唱，邀大家一起來「Turn口罩」。這是謝金燕睽違6年後再度到高雄開唱，以「興奮至極」形容此時此刻心情的她開心地說：「終於可以開唱！雖然不是第一次到高雄巨蛋演出，但這是專場且又是完全演出自己的歌，有些回憶是屬於高雄的，邀請大家一起來這Party！」
儘管坦承先前因為疫情在家閉關導致舞步都忘記，不過農曆年一過就開工前往舊金山商演的謝金燕，趁著這次演出先行為高雄演唱會做暖身，不僅展開一連串的練舞、練唱計畫，更從年初開始健身運動、調整飲食作息，距離高雄開唱倒數5個月，謝金燕特別以「八字訣」備戰，她表示：「『早睡早起、吃好睡好』很重要！然後最重要的心情要隨時隨地保持愉悅，才能開心上工！」謝金燕更透露自己保持心情愉悅的方法，就是「多吃多動」，自認食量大的她因為保持每周固定運動的習慣，也讓她時時刻刻都保持著「炫腹」好身材，她更自曝先前到美國商演一落地因為時差關係讓她頭暈，以「吃」來克服時差的她笑說：「人變笨2倍、但食量卻多了5倍！」
日前結束舊金山商演的謝金燕，已經平安全到台灣的正在隔離閉關中，被問到隔離期間都在幹嘛？以七個字回應的她笑說：「吃～吃～吃～睡～吃～吃～吃～」更打趣自己因為吃成為「神豬養成班」的一員，她笑說：「回來待防疫旅館這幾天因為時差又開始吃，早餐、午餐、晚餐都超好吃，每天期待著放飯時間，午餐都還沒消化就已經在吃晚餐，我的老天鵝呀！」也因為這樣她粗估下來自己胖了2公斤。