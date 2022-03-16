保險再升級　中國信託銀行推創新　金錢暨保險金信託服務

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想要更具彈性，則可以用受益人名義成立保險金信託，將保單通通納入同一個信託內管理，最大的好處就是可以將不同被保險人的保單都納入，只要保單受益人都是同一人即可，像是個資產大水池的概念，信託當中除了能像付薪水一般定期付款給受益人外，還能設計保有彈性請款或付款的機制，是最多民眾青睞的信託方式之一。不過有個特殊的規定，信託不能像存款綜合帳戶一般同時收取台幣及外幣，像是台幣和外幣保單，根據中央銀行規定，必須分別成立兩個不同的保險金信託，也就是說手上同時擁有台幣及外幣保單，就要分成兩部分作信託，實務上通常民眾會選擇理賠金比較多的幣別先行辦理保險金信託。
保險金信託再升級，即是針對目前受益人的現金部位，一併交付信託，不論是現有存款或是未來的保險理賠金，通通集中於信託當中管理，依信託契約指定時點及條件給付信託財產予受益人使用，將受益人資金作最完善之保全及運用，這種就是創新型態的二合一信託「金錢暨保險金信託」，不過由於較一般保險金信託複雜，開辦的銀行較少，民眾得多加詢問。
中國信託銀行長期致力於落實普惠金融的願景，持續提供完善信託規劃與服務，讓有需求之民眾透過各地152家分行及6千多台ATM交織而成的網絡，就近簽署信託契約，並透過廣設的ATM安全及簡便的領取信託約定撥付之資金。
根據信託公會統計資料，以最受民眾青睞的保險金信託，110年底中國信託銀行的保險金信託規模為業界第一名，並因提供民眾創新形態的「金錢暨保險金信託」服務，當年度榮獲首屆多元信託創新獎之保險金信託創新優質獎，中國信託銀行表示，將持續在信託規劃及致力推廣樂齡友善銀行服務上，爲善盡企業社會責任及普惠金融盡一份心力。