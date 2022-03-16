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不滿趙介佑害死小弟！北聯2煞開槍示威　囂張投案遭判刑

▲2人到北投分局投案時，還有小弟幫忙打傘（左側郭旻峻、 右側楊志豪）。（圖／翻攝畫面）
▲2人到北投分局投案時，還有小弟幫忙打傘（左側郭旻峻、 右側楊志豪）。（圖／翻攝畫面）

編輯中心/綜合報導

2022-03-16 13:43:59

北聯幫楊志豪（43歲）、郭旻峻（33歲），因不滿「綠二代」趙介佑、其手下詹姓男子提供毒品給小弟，導致小弟吸食毒品過量而亡，2021年4月間，遂到北投區「媽祖文化協會」連開2槍示威。士林地方法院今天（16日）宣判，2人依違反槍砲彈藥管制條例及恐嚇公眾罪，各判處5年2月、有期徒刑6月。

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▲楊、郭2人到馬祖文化協會開槍示威。（圖／翻攝畫面）
▲楊、郭2人到馬祖文化協會開槍示威。（圖／翻攝畫面）
據了解，楊男與郭男認為，民進黨黨部評委前召集人趙映光之子趙介佑，身邊的小弟詹男，屢屢提供毒品給花姓小弟（20歲）吸食，進而導致其死亡，事後又撇清責任，且於花男喪事期間，詹男還不聞不問，甚至帶妹南下遊玩，致楊、郭2人懷恨在心。

▲2人犯案後隨即駕駛瑪莎拉蒂跑車逃離現場。（圖／翻攝畫面）
▲2人犯案後隨即駕駛瑪莎拉蒂跑車逃離現場。（圖／翻攝畫面）
2021年4月10日，楊、郭2人到詹男經常出現的「媽祖文化協會」討說法，但到場後卻遍尋不著詹男，遂向協會玻璃連開2槍示威；2嫌犯案後，立刻駕駛瑪莎拉蒂跑車逃離現場，直至警方通緝的第19天，2人又大搖大擺出現在北投分局門口投案，身邊還有小弟幫忙打傘、擺姿勢供媒體拍照及報導，讓警方形象受創。

2人事後對犯罪行為坦承不諱，士林地方法院依法宣判，楊男依非法持有非制式槍枝罪，判處5年2月徒刑、郭男則依共同恐嚇公眾罪，處6個月徒刑，可易科罰金18萬元。（編輯：陳苾暐）

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