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緩解痠痛「止痛劑」你用對了嗎？　食藥署點出注意事項

緩解痠痛「止痛劑」你用對了嗎？　食藥署點出注意事項
緩解痠痛「止痛劑」你用對了嗎？　食藥署點出注意事項

健康醫療網

2022-03-16 14:01:00

展開居家大掃除，過程中免不了刷洗、蹲跪及等反覆動作，許多人也因為不當的姿勢或過度使用而導致肩頸、腰背痠痛等情形；不少人的痠痛感只好用噴劑、乳膏或貼布等局部外用藥來舒緩疼痛。

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先諮詢成份  注意用法用量食藥署指出，市售的外用緩解痠痛產品種類多，最常見的消炎止痛成份為非類固醇消炎類（NSAIDs，如Ibuprofen、Diclofenac）及水楊酸類（如冬綠油）等，但是引發疼痛的原因不盡相同，建議購買前先諮詢醫藥專業人員，並詳閱外盒或仿單（藥品說明書），了解注意事項或警語等重要資訊，例如：對NSAIDs、水楊酸過敏者或蠶豆症患者，請勿使用此類藥品，以免發生過敏反應或溶血問題。

外用止痛劑　避免大面積、大量或長時間使用食藥署說明，雖然局部外用藥透過皮膚吸收的量有限，且相較於口服藥不易產生全身性副作用，但若為了消除痠痛而大範圍噴灑、塗抹或在肩背、手腳等貼滿貼布，加上長時間使用，可能會使藥量吸收過多，反而產生副作用，不僅增加肝腎負擔，還可能對健康造成危害。

一次使用一種藥品　避免混合使用由於不同疼痛部位的治療方式有所差異，若此時併用其他口服止痛藥，會增加不良反應率，例如：女性服用含Ibuprofen成分藥品緩解經痛，又塗抹含Diclofenac成分的外用藥消除痠痛，內服加外用容易導致NSAIDs類藥品使用過量，可能引發噁心、嘔吐及腸胃不適等反應。因此，若同時合併使用口服與外用止痛，應依專業人員的指示使用，有任何疑慮也應立刻提出。

外用藥方便治標  治本仍應問醫師食藥署提醒，外用止痛劑在使用上非常方便、又可快速緩解痠痛，但僅是暫時減緩疼痛的發炎反應；若持續使用仍未緩解，甚至更加惡化，應尋求醫師診斷、釐清病因。

此外，可在打掃前做一些伸展肩頸肌肉、轉動手腕、活絡膝蓋等暖身操，結束後再加以伸展與放鬆，可幫助降低不適感，不讓痠痛再度來敲門。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53082

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