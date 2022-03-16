你在人際中戴哪一張情感面具？ 心理師：小心產生負向效果   

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高雄市立聯合醫院身心科郭興偉心理師指出，我們每天都會與許多人相處、接觸許多環境、處理許多事務，自然會產生許多想法和感受，但是我們往往為了完成某個目標、達到某項利益、不破壞某種平衡、為了留下好印象等因素，常常無法將真實自己展現出來。然而，長久地忽略自己、壓抑自己，等到無法承受的那刻，往往產生的負向效果是遠超於我們可以承受的地步。
常見情感面具 你是哪一種？
除了上述提及的「微笑者面具」外，還有以下幾種常見的情感面具：
1. 過度興奮面具-從不感到沮喪，似乎沒有事會困擾自己，自己也可能強迫將快樂加諸於他人，且難以表達對他人的真實感受，同時可能遮掩了憤怒。
2. 中立/單調面具-似乎從不表達情緒，臉部的表情大部分保持著單調平淡，或者沒有什麼表情變化，外人要區辨使用者的真實感受是極為困難。
3. 防衛面具-保護自身免受到傷害，讓別人和我們保持一個安全距離，所以也因此防止情緒或者痛苦浮上表面。
4. 愛搞笑的面具-總是講笑話愉悅他人，很少分享自己真正內心的感受，或者有任何感受的時候，就以笑話來轉移話題。
5. 照顧者面具-花大部分的時間在照顧別人而忽略自己，常常是在談論別人，幫助別人解決問題，藉由幫助別人來定義自我價值，卻無法發現自己真正的存在價值。
6. 沉默面具-可能曾經表達過感受卻遭到拒絕或嘲笑，所以學會不再表達，拒絕溝通同時也拒絕親密。
7 疲累面具-隨時很疲倦，可能壓力或生病所致，透過減少活動或少參與社交等以降低接觸感受的機會，而可讓自己處於休息狀態，藉以避免感受到不愉快。
以上摘錄自: 胡興梅，王淑俐(2018)。情緒管理與人際溝通。新北市:揚智
卸下情感面具 接受每個面向的自己
郭興偉心理師強調，使用情感面具非關對與錯，它可能是一種應付人際關係的方式，然而需留意的是被隱藏的情緒是否有得到適當地安慰或宣洩?是否影響自我價值、自我肯定、生活步調或身心平衡？卸下面具的過程可能很順利，也可能會經歷不斷拉扯與失敗，倘若感到疲憊時可先放慢腳步，透過運動、找人聊天、看看電影等方式來放鬆一下；若真的無法卸除面具，但又被這種束縛的感覺壓得喘不過氣，應勇敢地尋求醫療資源，讓專業醫療人員陪伴你度過難關。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53092
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