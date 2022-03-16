劉以豪兩岸桃花都旺！與郭雪芙談禁忌戀紅到韓國　　

以模特兒出道的劉以豪，戲劇表現出色，近年更將事業重心移往大陸，廣受兩岸影迷歡迎，他近日在IG貼出一張照，與男性友人一同戴手錶，寫上「你愛我的，我愛你的」，被懷疑是「暗中出櫃」，引發網友熱議，不過，他在娛樂圈內桃花超旺，跟郭雪芙、鬼鬼、魏蔓都傳過緋聞，連對岸的新疆美女古力娜扎都和他3度合作，上演深情激吻，讓觀眾看到臉紅心跳，戲外互動也很親密。





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▲郭雪芙（上） 和劉以豪有火辣床戲。（圖 / TVBS提供）

▲古力娜扎（右）在劇裡主動用親吻回應劉以豪的心意。（圖／LiTV、劉以豪工作室提供）

劉以豪擁有陽光笑容加上結實身材，外型神似韓星Rain，剛出道就擁有韓國粉絲，甚至連韓國女星也很想跟他合作，合作過陳庭妮、陳意涵、郭雪芙等女神，在螢光幕上都很登對，被封為「百搭男神」。





儘管合作對象多，劉以豪與郭雪芙的二度合作最能引起話題，在《喜歡．一個人》頂著花椰菜頭追求郭雪芙，可愛互動令人印象深刻。兩人在《我們不能做朋友》劇裡突破道德尺度出軌，大談火辣禁忌戀，還拋開偶像包袱，上演女上男下激情床戲，一度紅到韓國去。劉以豪認為《我們不能是朋友》已成為代表作，即使播出1、2年了，連他去韓國、東南亞拍攝節目時，還是有忠實粉絲會提起這部戲。





▲郭雪芙（左） 和劉以豪兩度合作偶像劇，紅到韓國去。 （圖 / 八大提供）

▲劉以豪這張照片引起網友猜疑。（圖／劉以豪IG）

而劉以豪因為戲劇表現，走紅全亞洲，在IG已經累積超過破百萬粉絲，這次貼出手錶照，其實是和攝影師好友的互動，他在社群平台問朋友「思念我了嗎？」，好友回覆說想他，意外引起誤會，他事後已經刪除照片。



