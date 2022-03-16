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鄭麗文嗆疫情死800人！陳時中揭數據反擊：成績不差

▲立委鄭麗文痛批「去年疫情都死了800多人，今年還開放福食」，陳時中硬起來回嗆「麥牽拖、這是不實指控」，場面火爆。（圖／記者黃仁杰攝,2022.03.16）
▲立委鄭麗文痛批「去年疫情都死了800多人，今年還開放福食」，陳時中硬起來回嗆「麥牽拖、這是不實指控」，場面火爆。（圖／記者黃仁杰攝,2022.03.16）

編輯中心/綜合報導

2022-03-16 14:56:222022-03-16 15:11:38

立院今（16）早原定審查福島核食開放進口配套措施，沒想到國民黨立委鄭麗文更走到衛福部長陳時中面前，嗆聲「去年疫情都死了800多人，今年還開放福食」，陳時中硬起來回嗆「麥牽拖、這是不實指控」，場面火爆；下午疫情記者會，媒體再追問陳時中此事，他表示把因疫情死亡的800和福食扯在一起，「實在是扯太遠」。

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陳時中認為，台灣因疫情死亡的800人，硬要和福食扯在一起，老實話「實在是扯太遠」，再來在疫情中，整體指揮中心的防疫作為，還有地方防疫單位、醫護機構，「大家都是沒日沒夜在拼」。

陳時中直言，大家防疫成效「結果是不是很差？」，雖然很難去評判，但是台灣而言，每百萬人死亡率是36人，相對鄰近國家日本、韓國、新加玻的200人，香港現在重災區是616人，以前資優生的越南也到達400多人，澳洲也是200多人，不過紐西蘭依然維持在20人，防疫表現相當好；以台灣的數據，這樣的表現不算差，世界先進國家的數據，都是高於台灣的4倍以上。

陳時中也感嘆，並不是說有人因疫情死亡，都是應該的，心情上都是惋惜，不過跟其他國家來比，我們都是盡力的了，從數字表現就能看得出來。（編輯：孫唯容）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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