喜獲第二春卻爆「被S媽以死相逼」 大S無奈：別高興過頭
藝人大S（徐熙媛）與酷龍前成員具俊曄舊情復燃，2人攜手宣布結婚後，不過前一天才知道婚訊的S媽，被傳出第一時間直接氣炸、難以接受，雖然昨（15）日小S出席活動時表示媽媽私下其實非常關心具俊曄，已經慢慢接受這個新女婿，不過今天又爆出S媽和大S在一場聚會上「以死相逼」，雙方誰也不退讓，對此，大S本人、經紀人也向《NOWnews今日新聞》做出回應。
大S得知消息後，似乎已無法忍受外界各種揣測，無奈表示：「歐巴和我還沒見面，請大家不要高興過頭自編劇情。」經紀人也出面闢謠：「周刊報導的真的太誇張了，並沒有報導中的跑進防疫酒店開會、賣房子、以死相逼這些事情發生，彷彿記者人在現場似的，這些報導並合理嗎？請大家冷靜點，不要再以訛傳訛了，知道大家都有報導的壓力，但是這樣當編劇真的太誇張了，通通不是事實，請大家冷靜！」
事實上，小S昨天被問到大S與媽媽目前的關係時，坦言2人已經一起吃過飯，S媽私下也會傳訊息和她討論關於具俊曄過去的影片和相關新聞，坦言長輩們總會認為才剛結束一段婚姻，就馬上找到第二春，擔心大S是否太過衝動，不過她認為應該還是會以完美結局落幕。
※【NOWnews 今日新聞
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