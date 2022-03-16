野心藏不住！習近平固權中　安倍晉三：統一台灣恐不遠

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訪談中提到，近年來台灣與中國之間的緊張局勢升溫，自蔡英文總統在2016年首次贏得大選之後，北京持續加強對台的脅迫行動。就在兩岸摩擦日益加劇的背景下，中國提升部署在亞洲的武力，進而影響到了澳洲、日本等國家。文章指出，習近平自2012年上任以來，日本自衛隊每年都得緊急出動400多架飛機，來應對解放軍機逼近。
安倍指出，中國正在擴大其軍事能力，並且試圖片面改變區域現狀，而北京的新軍國主義很大程度上是由習近平本人的野心所驅動。安倍認為，「習近平正在鞏固他的權力基礎，他不再隱藏對台灣的野心」。
安倍憂心，隨著習近平取得政治勝利，與台灣統一（不論是透過武力或其他方式）可能不遠。
安倍自1993年首次成為國會議員開始，就主張加強日本與台灣之間的關係，維持台灣盛行的親日氛圍。安倍指出，在加強與台灣關係的同時，關心台灣安全並致力於確保台灣安全，將有助於區域和平與穩定。
日本正嘗試與中國保持穩定關係的同時，深化與台灣合作。但是日本與中國關係仍相當敏感，許多日本企業仍與中國市場連結。安倍指出，如果中國在日本供應鏈中太過「不可或缺」，有可能藉此控制日本的咽喉，在需要的時刻切斷關鍵原物料，因此日本迫切需要提高供應鏈的彈性。
隨著日本重新著眼全球多元化，台灣也將成為關鍵要素，這也是包括安倍在內的日本官員如此歡迎台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的原因之一。
半導體龍頭台積電去年宣布赴日本熊本投資設立半導體工廠，安倍指出，這是日本政府首次向在日外資提供補助，希望台灣在日美同盟的背景下，能有更多類似的多邊努力。
安倍相信，在他的前外相、現任首相岸田文雄的領導下，日本政府能夠與台灣保持良好關係，因為「台灣在地緣政治上非常重要」。
安倍曾在日本富士電視衛星台新聞節目《PRIMENEWS》上，針對「台灣有事」進行解釋，並指出中國近來對台灣軍事壓力升高是不爭的事實，而對於日本最現實的問題就是，與那國島、先島列島距離台灣僅約100公里，所以如果有事，中國與台灣之間，或是包含美國在內發生緊急狀況，就已經符合日本「重要影響事態」的定義。