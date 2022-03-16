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溫補吃太多恐傷腎！　中醫針灸輔助改善腎功能

溫補吃太多恐傷腎！　中醫針灸輔助改善腎功能
溫補吃太多恐傷腎！　中醫針灸輔助改善腎功能

健康醫療網

2022-03-16 15:31:00

傳統中醫理論認為「腎藏精」、「腎為封藏之本」，表示生命生長發育所需的精微物質收藏在「腎」這個臟腑裡，古籍中也有「冬不藏精，春必病溫」的描述，意指若在冬天受到寒邪侵襲，會造成腎的封藏功能下降，影響整體健康機能，在天氣轉暖時反而容易感染邪氣，發展成溫熱性的疾病。

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台灣氣候濕熱　溫補食材恐影響身心高雄市立聯合醫院中醫科李育權醫師表示，一般人理解的天冷保養往往是吃補，不過古時冬季吃補的觀念來源於黃河流域一帶，這個地區的冬天寒風凜冽，營養資源也相對缺乏，食用溫熱的食物不只補充熱量、禦寒保暖，還能增加代謝率，所以才強調要「補冬」，但以台灣濕熱型氣候來說，吃太多溫補食材反而容易造成不好的影響，尤其對腸胃道、皮膚或睡眠不好的人，症狀可能更加重。

慢性腎病初期症狀不易發現　飲水少、血壓高易損腎慢性腎病可怕的是因為初期症狀不明顯，絕大部分的患者都不知道自己已經罹患慢性腎病。而慢性腎病惡化的原因，李育權醫師說，除了前述吃太多溫補食材外，鍋物的肉湯、沾醬往往都過鹹，無意中攝入太多的鈉、鉀、普林、蛋白質，會大幅地提升腎病的風險；加上氣溫低，血管收縮會造成血壓上升，且活動力下降，相對飲水減少，進而會對腎臟造成損傷。

另外，沒有做好保暖導致傷風感冒，體內產生的免疫複合體也會造成慢性腎病急性惡化，長期下來，原本還可以好好使用的腎臟會因為一個小感冒，突然就進入需要洗腎的狀態，對生活品質影響可說是相當巨大。

針灸輔助腎病治療　減少不必要藥物由於慢性腎病患者要盡量減少不必要的藥物，因此在中醫治療角度方面，也會建議病患考慮以針灸的方式來治療保養。2018年在《美洲中國醫學雜誌》發表的一篇系統性回顧文獻指出，針灸的機轉可以緩和腎絲球硬化和腎間質纖維化，並透過調控自律神經、腎素-血管張力素-醛固酮系統、抑制體內氧化壓力還有與腎功能有關的特殊蛋白，甚至能促進對鐵質和重組人類紅血球生成素的吸收來改善腎功能、蛋白尿、高血壓以及貧血的狀況。

李育權醫師說，對於已經在洗腎的患者來說，相關併發症如疲倦、失眠、皮膚搔癢等也可藉由針灸改善，也不易造成腎臟代謝負荷，是腎病輔助治療的選擇之一。






資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53091

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