民進黨民調在即 老將新人卯足全力力拚初選過關

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永康區為超級戰區，此次民進黨提名3席，包含1席婦女保障席次，現任市議員陳秋萍可望獲提名。立委郭國文及林宜瑾分別派出助理黃肇輝及子弟兵朱正軒參選，黃肇輝長期在立委郭國文團隊服務，期許自己可將永康第三席贏回來。朱正軒擔任立委林宜瑾服務處執行長超過8年，以永康正能量為口號，清新形象爭取選民認同。
另外，國民黨市議員林燕祝、李鎮國、台聯楊中成、時代力量林易瑩等人連任意願濃厚，無黨籍林阳乙由兒子林冠維接棒，基進黨派出年僅29歲的吳依潔參選，民眾黨則由江品璁出戰，民進黨陳世霖以及擔任里長多年的李信輝，皆莫不希望在台南市議會搶下一席。
綽號「番仔火」的黃肇輝昨日與安南區市議員候選人蔡麗青召開記者會，訴求市府交通局在黃偉哲此屆任期前完成綜規核定，希望未來路網規劃上，黃線在安南區能銜接藍線，方便安南區民眾搭捷運到高鐵站、永康區民眾到南科。黃肇輝說，目前藍線一期從永康大橋到東區南區大同路已經在進行綜合規劃期末報告，藍線一期延伸到沙崙園區高鐵站，則已進行可行性評估。黃肇輝呼籲交通局能在今年市長第一屆任期結束前就能報部完成核定，以利儘速進入基礎與細部設計階段。這些確定後也才能讓其他路線串連，提升未來民眾搭乘意願。