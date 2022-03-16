民進黨民調在即 老將新人卯足全力力拚初選過關

年底即將到來的九合一大選戰情激烈，台南永康區的選舉人數超過 18 萬人，為台南人口第一大行政區、也是應選 7 席市議員的最大選區，除了現任議員力拼連任外，各政黨新人也卯足力角逐議員席次。目前有 5 名參選人將角逐永康區市議員席次，這次民進黨將以民調方式提名 3 位候選人，包含 1 席婦女保障席次。

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永康區為超級戰區，此次民進黨提名 3 席，包含 1 席婦女保障席次，現任市議員陳秋萍可望獲提名。立委郭國文及林宜瑾分別派出助理黃肇輝及子弟兵朱正軒參選，黃肇輝長期在立委郭國文團隊服務，期許自己可將永康第三席贏回來。朱正軒擔任立委林宜瑾服務處執行長超過 8 年，以永康正能量為口號，清新形象爭取選民認同。

▲民進黨新人朱正軒形象清新，頗得婆婆媽媽喜愛（圖／記者林怡孜攝，2022,03,16）

另外，國民黨市議員林燕祝、李鎮國、台聯楊中成、時代力量林易瑩等人連任意願濃厚，無黨籍林阳乙由兒子林冠維接棒，基進黨派出年僅 29 歲的吳依潔參選，民眾黨則由江品璁出戰，民進黨陳世霖以及擔任里長多年的李信輝，皆莫不希望在台南市議會搶下一席。