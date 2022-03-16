提升抗戰保衛台灣能量 蔡英文：軍方資源給民間是必然
民進黨今（16）日召開中常會，會中邀請國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲以「台灣是安全的總合」為題進行專案報告。蔡英文表示，將來軍民兩用是必然的趨勢，軍方的這些資源，民間可以使用，民間的這些資源，在非常時期還可以動員，這確實是要做的功課，這件事情非常重要。
蘇紫雲從俄烏情勢談起，分析在新印太戰略之下，台灣重要性的提昇，還有台灣的不對稱優勢與強健力，並提及強化教召，整合全民總力的重要性。此外，蘇紫雲也整理台灣具高度潛力之軍民市場產值預估，並舉其他國家的案例指出，國防預算的投資，可以帶動其他相關產業的加乘效益，促進經濟。
蔡英文聽取報告後裁示指出，這是有系統的把台灣的資源，包括產業的資源，做了一個總整，然後可以運用在整體國防上面，這是一個很好的研究，希望後續可以更進一步把台灣現有的產業、民間或者政府的這些科技或是資源，能夠整合在軍事用途上。
蔡英文表示，將來軍民兩用是必然的趨勢，軍方的這些資源，民間可以使用，民間的這些資源，在非常時期還可以動員，這確實是要做的功課，這件事情非常重要，還要請蘇持續協助國軍，把現在所有國內可以動員的資源，在非常時期裡面，對國家整體的韌性有幫助的可以持續來檢討。
蔡英文說，傳統上講的「資源」，是有多少存糧、多少存油等等，不過，從產業的量能來看資源、有沒有作戰的量能，這是非常重要的事情，所以也希望國防所能夠繼續努力。
蔡英文表示，近幾年來，國防院也表現不錯，入選美國賓州大學《全球智庫指數報告》最佳新興智庫名單。期待國防院繼續努力，把它做得越大越好，培養越多的人才，讓整體的戰力，可以有效的使用國家整體的資源，讓戰力維持。