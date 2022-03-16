庹宗華再婚印尼妻得子！3段情史轟動　曾蒙家暴陰影

59歲金鐘影帝庹宗華和大陸前妻陳思有段13年婚姻，2015年離婚後2個女兒跟著媽媽，庹宗華今（16日）被爆出再娶印尼籍妻子，據《鏡週刊》報導，庹宗華1、2年前透過長輩牽線，認識現任妻子，雙方已經生下1個兒子，《NOWnews今日新聞》記者求證庹宗華本人未獲回應。
庹宗華因《報告班長》走紅，婚前2段情史轟轟烈烈，就讀國光藝校的時候，他和學妹林秀玲有一段青澀愛戀，不過隨著鈕承澤介入，三角關係牽扯不清，入行後他拍廣告認識了吳倩蓮，愛情長跑10年，本來以為這對銀幕情侶會步入禮堂，不料他們感情從愛情昇華成親情，還是分手收場。
2002年庹宗華娶小15歲的陳思，這段13年的婚姻卻蒙上家暴、外遇的陰影，陳思拿著驗傷單申請家暴保護令，之後撤回告訴，地檢署也對庹宗華不起訴處分，而陳思婚內也被拍到和「金臂人」、職棒投手出身的議員黃平洋過從甚密，婚姻一再出現無法彌補的裂痕，最後雙方選擇離婚。
※【NOWnews 今日新聞
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