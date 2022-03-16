肉吃太多腎臟恐壞更快？　醫：腎友建議低蛋白飲食

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▲圖片來源/衛生福利部台中醫院提供
但劉思緯醫師也指出，蛋白質的攝取量在不同條件下有不同限制，例如手術後、敗血症、創傷或燒燙傷等急性病人，就可透過提高蛋白質的攝取，降低死亡率，建議攝取量甚至可以到1.2～2.0 g/kg/day。在全球改善腎臟病預後組織（KDIGO ）2012年的臨床指引中，建議第四、第五期的慢性腎臟病人，不論有無糖尿病，在良好的飲食衛教輔助下，每日蛋白質攝取量應降至0.8 g/kg，以減緩腎功能惡化；此外，任何有惡化風險的初期慢性腎臟病患者，蛋白質攝取量都應該少於1.3 g/kg/day。
低蛋白飲食防止腎功能惡化 矯枉過正恐致肌少症若病人腎絲球過濾率（GFR）小於30ml/min，且排除營養不良及急性疾病時，臨床上就會建議要求病人開始低蛋白飲食，但如果能保證優質蛋白質的攝取量，如豆蛋魚肉類，能超過全天攝入蛋白質一半以上時，就可以彈性調整植物蛋白的攝取比例。
劉思緯醫師表示，低蛋白飲食能有效延緩腎臟的惡化，但並不代表完全不吃蛋白質會更好。若腎臟病患者蛋白質攝取量不足，則容易引發營養不良與肌少症，因此呼籲病友們不要擔心太多而矯枉過正，跟著主治醫師的治療計畫，每日穩定地攝取一定量蛋白質，才是和腎臟長久共處的生活之道。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53088
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