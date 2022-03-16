COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

台電稱限電因沒蓋變電所　黃珊珊：2029年才蓋完怎供電？

▲台北市政府16日臨時召開記者會，除了公布東區門戶計畫中無法核供電力與被限電的相關大型建築外，副市長黃珊珊也表示台電稱限電是因為變電所緣故，但兩個變電所最快要2029年才興建完成，並非是限電理由。（圖／台北市政政府提供）
▲台北市政府16日臨時召開記者會，除了公布東區門戶計畫中無法核供電力與被限電的相關大型建築外，副市長黃珊珊也表示台電稱限電是因為變電所緣故，但兩個變電所最快要2029年才興建完成，並非是限電理由。（圖／台北市政政府提供）

記者丁上程／台北報導

2022-03-16 16:37:492022-03-16 16:39:39

台北市長柯文哲與副市長黃珊珊、蔡炳坤等人，今（16）日下午臨時召開說明記者會，針對大彎北段代金爭議、宴請中國企業代表以及東區門戶計畫缺電等議題進行說明。針對台北市大型建築物遭到限電的狀態，台電方面指出是因為北市內有兩間變電所目前尚未興建所致。對此黃珊珊反擊台電，表示兩間變電所分別要在2029年及2031年才興建完成，根本無法即時解決現階段遭到限電的狀態。

我是廣告 請繼續往下閱讀
黃珊珊強調，台北市現在面對到的限電問題叫「現在進行式」，目前台電在東區門戶計畫相關區域中，共有21處公家機關建築物、捷運建築以及民間投資的建案無法核供電力，且後面還有11件與東區門戶計畫相關大型建設尚未送件，恐怕也會面臨無法核供的狀況，「台電聲稱不缺電，顯然是對台北市狀況不清楚。」

「最快能完工的松湖變電所要2029年才能完工，至於玉成變電所則要2031年。」黃珊珊強調，可是北市缺電、限電是「現在進行式」，起碼要7年後才能完工的變電所，根本遠水救不了近火，「台電不應該迴避供電問題是電力配置問題，不應該把缺電狀況推給變電所。」

「停電不是缺電，限電也不是缺電，那請問蔡政府對於缺電的定義是什麼？」柯文哲直言，台北市有21件案件發建照，但是卻被限電，未來還有11件得解決，台電怪給變電所，「但變電所是明天就蓋好了嗎？這已經是21＋11了，還陸續在增加，這些問題怎麼解決？不要再口水戰了，到底怎麼解決要拿出來講，這才是老百姓要聽的。」

▲台北市政府16日臨時召開記者會，公布東區門戶計畫中無法核供電力與被限電的相關大型建築。（圖／台北市政府提供）
▲台北市政府16日臨時召開記者會，公布東區門戶計畫中無法核供電力與被限電的相關大型建築。（圖／台北市政府提供）

台電限電稱變電所沒蓋　柯文哲：居民抗議要我都抓起來？

台電稱松湖變電所害東區門戶計畫限電？北市府：打烏賊戰

北市22件大型建築遭限電　柯文哲：沒電可用我比你還頭痛

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.43%18.57%
2022-03-14-2022-03-22
盤點以下經典「真愛紀錄片」哪一對男女主角的緣分，最讓你深刻難忘？

盤點以下經典「真愛紀錄片」哪一對男女主角的緣分，最讓你深刻難忘？

繼續作答
即時
推薦閱讀