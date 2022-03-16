挖到寶！他撿「鄰居垃圾」收藏 內行眼睛全亮：絕版商品
許多人家中都有存放已久，且先少使用的物品和傢俱，每隔一段時間整理時，總要做出一些「斷捨離」的抉擇，不過近日一名網友就分享，他從鄰居原本要丟棄的垃圾中，發現一張尚可使用的桌子，於是選擇收藏，想不到竟然收到「絕版商品」。
一名男網友在臉書社團「報時光｜老派收藏」發文提到，附近鄰居最近正在搬家，離開前清出了一堆垃圾，其中有一張印有「世界地圖」的桌子卻抓住原PO眼球，他表示，「本來要丟給回收車載走，但被我留下來了，雖然缺兩個抽屜，但印象中這是以前最便宜的書桌，很多人家裡都有」。
貼文曝光後，網友紛紛驚呼「這張桌子已經絕版了耶」、「我家的還在，好多年了」、「以前辦喪事大都用這種桌子，因為很便宜，辦完後就燒掉」、「這真的是古董了」、「現在已經找不到了，羨慕你有留下來」、「我小時候的書桌，有這書桌的人世界地理位置特清楚」、「小時候都靠它認識國家」。
事實上，先前就有網友在PTT以「有沒有民國75年物價誇張便宜的八卦」為題發文，指出自己也在老家整理出一樣的桌子，桌邊甚至印有50元的字樣，留言區也湧入不少人感嘆，「我是不是生錯年代啊」、「當時物價真的算便宜」、「50元現在買珍奶可能都不夠，何況一張桌子」。（編輯：張志浩）