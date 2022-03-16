外用止痛藥正確使用４關鍵，緩解痠痛不卡關！

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先諮詢：市售的外用緩解痠痛產品種類多，最常見的消炎止痛成份為非類固醇消炎類(NSAIDs，如Ibuprofen、Diclofenac)及水楊酸類（如冬綠油）等。但是，民眾引發疼痛的原因不盡相同，建議購買前先諮詢醫藥專業人員，並詳閱外盒或仿單(藥品說明書)，了解注意事項或警語等重要資訊，例如：對NSAIDs、水楊酸過敏者或蠶豆症患者，請勿使用此類藥品，以免發生過敏反應或造成溶血問題。
注意用法與用量：外用止痛劑盡量避免大面積、大量或長時間使用。雖然局部外用藥透過皮膚吸收的量有限，且相較於口服藥不易產生全身性副作用，但若為了消除痠痛而大範圍噴灑、塗抹或在肩背、手腳等貼滿貼布，加上長時間使用，可能會使藥量吸收過多，反而產生副作用，不僅增加肝腎負擔，還可能對健康造成危害。
注意其他合併藥品：盡量一次使用一種藥品，避免多種製劑或與口服消炎止痛藥混合使用。由於不同疼痛部位的治療方式有所差異，若此時併用其他口服止痛藥，可能會增加不良反應率，例如：女性服用含Ibuprofen成分的藥品緩解經痛，又塗抹含Diclofenac成分的外用藥消除痠痛，內服加外用容易導致NSAIDs類藥品使用過量，可能引發噁心、嘔吐及腸胃不適等反應。因此，若同時合併使用口服與外用止痛，應依專業人員的指示使用，有任何疑慮也應立刻提出。
注意皮膚狀況：無論使用哪一類外用止痛劑來緩解痠痛，使用時要避開眼睛、黏膜、傷口或皮膚損傷的部位，避免刺激或引發傷口惡化的風險。用藥期間，如有出現紅腫、發癢、起疹子等過敏現象，應停止使用，並立即就醫診治。
活動前後先做暖身，不讓痠痛再找上門！
食藥署提醒，外用止痛劑在使用上非常方便、又可快速緩解痠痛，但僅是暫時減緩疼痛的發炎反應；若持續使用仍未緩解，甚至更加惡化，應尋求醫師診斷、釐清病因。此外，民眾未來可在活動前做一些伸展肩頸肌肉、轉動手腕、活絡膝蓋等暖身操，結束後再加以伸展與放鬆。簡單幾個動作，可幫助降低不適感，不讓痠痛再度來敲門。
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