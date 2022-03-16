保護關節迷思多！ 葡萄糖胺用「擦的」才有效？

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謝瑋綾藥師表示，運動強度不是關節磨損程度的關鍵。日常生活動作例如上下樓梯、跑步、盤腿、跪姿、打羽球等，雖然強度不高，但是對膝關節的耗損壓力相當大，長期執行這類動作更容易引起關節疼痛。
此外，不少人直接將關節痛聯想到「吃海鮮」。謝瑋綾藥師指出，本身尿酸過高、腎功能不佳族群，在攝取海鮮類高普林食物時，新陳代謝無法負荷容易導致尿酸堆積在體內，形成尿酸鹽結晶造成關節腫脹。
謝瑋綾藥師提醒，基本上，只有痛風患者才有可能因為攝取大量海鮮導致關節疼痛，一般人運動傷害時吃海鮮並無須特別擔心。
補充葡萄糖胺有效嗎？ 擦的葡萄糖胺吸收更快？
感覺關節痛時，補充葡萄糖胺有效嗎？謝瑋綾藥師指出，葡萄糖胺其實是人體會自行製造的胺基酸單醣分子，大多存在於軟骨組織之中，具有自行新生的功能，並有抗氧化與抗發炎等作用。隨著年紀增長或關節過度耗損，體內葡萄糖胺的生成速度趕不上消耗時，就可能導致關節內的葡萄糖胺濃度不足，提早出現關節痛問題。
一般人應該選擇「吃的」葡萄醣胺，還是「擦的」葡萄糖胺才有效？謝瑋綾藥師表示，口服的葡萄醣胺攝取後，約需5-8周才會穩定轉化為「葡萄糖胺聚合醣」（GAG）以供各部位關節利用。
目前「擦的」葡萄糖胺，瑞士則已經有直接從紐西蘭青邊貽貝萃取出高濃度「GAG」的產品，可以直接塗抹在需要補充的關節處，即時幫助舒緩，有感速度大幅加快。
謝瑋綾藥師指出，「擦的」葡萄糖胺除了富含GAG，省去將葡萄糖胺轉化為葡萄糖胺聚合醣的過程。再搭配薄荷、辣椒素等植物性精油，幫助關節迅速涼緩，或是放鬆緊繃的關節肌肉，達到立時舒緩的效果。有關節不適的保養需求時，可先使用擦的葡萄糖胺，之後再搭配口服葡萄糖胺合併補充。
如何挑選葡萄糖胺？ 添加有效成份差很大？
葡萄糖胺種類眾多，究竟該如何挑選？謝瑋綾藥師說明，食用的葡萄糖胺可分為「不含鹽」、「鹽酸鹽」以及「硫酸鹽」三大類，目前只有硫酸鹽葡萄糖胺列入藥品級中。不含鹽及鹽酸鹽的葡萄糖胺屬於食品級。三者吸收程度並無明顯差異，而是產品所搭配的「鹽基」溶解度，會影響人體的腸胃吸收速率。因此補充效果可能會因人而異。
謝瑋綾藥師表示，一般情況下會以硫酸鹽葡萄糖胺為優先考量。不過食品級的葡萄糖胺會添加各種有效成份，如貓爪藤、玻尿酸、第二型膠原蛋白等作為輔助，以達到消炎或潤滑等效果。擦的葡萄糖胺則選擇GAG產品，在挑選時可視自身需求，諮詢專業藥師。
經常上下樓不運動 可改用擦的葡萄糖胺
哪些人最容易大量流失，需要補充葡萄糖胺？謝瑋綾藥師指出，長期反覆進行上下樓、跑步、盤腿動作，或本身為運動員、經常練習慢跑、登山等耗損膝蓋等族群，都可能加速葡萄糖胺的大量消耗。另外，經常久坐不運動、肌肉量不足又過重，也會造成膝蓋負擔，最好考慮及早加入葡萄糖胺以保養關節。
謝瑋綾藥師表示，如果考量補充方便性與舒緩速度，改用「擦的」葡萄糖胺是良好方式。相較於口服葡萄糖胺約需1-2小時，擦的葡萄糖胺只須約30分鐘就能起到舒緩作用。曾有長期膝蓋舊患的客人反應吃過各種口服葡萄糖胺感受一般，改用擦的葡萄糖胺反而效果明顯。
謝瑋綾藥師提醒，挑選葡萄糖胺最好至藥局請藥師評估。有些人的關節疼痛並非來自關節磨損而是韌帶受傷，需要補充的成份不盡相同。如果膝蓋關節長期損耗，選擇適合的葡萄膅胺，或者使用擦的葡萄糖胺幫助每天放鬆。另外，也建議多鍛鍊股四頭肌，增加關節穩定性，降低滑動與磨損度。
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