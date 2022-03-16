懷孕需要吃多少鈣質？ 鈣片吃多會結石？ 媽媽補鈣也要補維生素D

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光田綜合醫院婦產部陳穎中醫師受訪表示，懷孕過程中建議的鈣質攝取量，每日大約介於1,000-1,300 mg之間。鈣質對媽媽的骨頭、牙齒都相當重要，從孕程一直到產後都應該適量攝取。常見的富含鈣質食物包括牛奶、起司、沙丁魚、深色蔬菜等，一般情況下可從食物來源攝取充足，也可透過鈣片額外補充。
媽媽吃太多鈣片要擔心容易發生結石？陳穎中醫師解釋，孕婦會發生結石主要兩個原因，一者是媽媽的腎臟過濾功能變強，排泄的鈣質量變多；一者是腎小管再吸收鈣的數量減少。這些懷孕引起的生理作用導致鈣質排出變多、吸收變少，尿液中的鈣濃度就會比較高，才是孕婦結石的主要原因，與攝取鈣質較無關聯。
補鈣搭配維生素D很重要 營養均衡攝取
除了鈣質之外，維生素D也相當重要。陳穎中醫師指出，孕程中建議每日維生素D攝取量為600 IU，不過從過去的研究可以發現，台灣國人普遍維生素D攝取不足，而維生素D更會影響鈣質吸收，補充鈣質時必須搭配維生素D。
陳穎中醫師說明，維生素的食物來源較少如奶類、脂肪較多的魚類鯖魚、鮭魚、沙丁魚，或是經由日曬合成。建議維生素D從孕期到哺乳期間都可以另外補充。如果擔心自己的飲食情況可以抽血檢查，一般情況只要按照建議劑量補充即可。
媽媽們比較容易骨質疏鬆？陳穎中醫師提醒，懷孕期間確實身體會需要更多的鈣質，每個媽媽的鈣質與維生素D吸收率都不盡相同，建議營養均衡，並定期接受檢查。台灣食物來源多樣式豐富，肉類、魚類、蔬菜都應均衡攝取。
若有飲食與營養疑問，建議諮詢醫師或營養師，進行飲食評估以瞭解個人化改善飲食的建議，或在醫師處方指導下進行營養補充。
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