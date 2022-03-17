余文樂NFT創世界紀錄　「誰說亞洲沒有好東西」

捷報！余文樂自創品牌「ZombieClub Token」NFT於15日晚21：00展開預售，旋即在全球最大的NFT交易平台「OpenSea」衝到第一名！締造甫預售僅花2小時42分鐘就奪冠的世界紀錄！成為余文樂去年（2021）攜手「佳士得」拍賣珍藏NFT加密藝術、以1.2億港幣創下亞洲史上最高網上拍賣金額又一輝煌成績！消息傳來余文樂和團隊都開心得擊拳慶祝！他興奮表示：「真的很感謝大家的熱愛與支持，也歡迎更多喜歡NFT的朋友一起來交流！」對於17日心血結晶「ZombieClub Token」NFT就要正式發售，余文樂感性表示，創建「ZombieClub Token」NFT的4個成員，包含自己在內，「用了非常多的時間精力在前置的企劃執行，沒日沒夜的進行改良及溝通，就是希望每個購買者有最好的體驗！」而「ZombieClub Token」NFT也代表余文樂近半年多來的生活，因為這個項目，他整天都得在辦公室工作和開會，只能犧牲僅有的休息時間，一早親自送小朋友上學，愛妻也表示相當支持，給予老公最大的鼓勵！
余文樂賞而優則創！自家「ZombieClub Token」NFT甫預售就告捷，迎頭趕上全球熱度最高也最搶手的NFT項目「Bored Ape Yacht Club」（無聊猿），「無聊猿」實力相當堅強，據悉其創作團隊Yuga Labs前幾天才收購兩個由Larva Labs開發的知名NFT系列「Cryptopunks」與「Meebits」，是非常優秀極強大的NFT商品。而余文樂領軍的「ZombieClub Token」NFT，15日僅花了2小時42分就在24小時內的trade volume 破紀錄登上第一名，真的是一個超強好開始！余文樂團隊非常開心感恩且不居功，余文樂立即在16日凌晨於社群寫下感言：「感謝每一位支持我們的ZOMBIES，這是你們的功勞，我愛你們！我們創造奇蹟了！誰說亞洲沒有好東西！」又寫道：「記著我們不要驕傲，這只是我們的開始，我們四個的眼光不只這樣，我們已經準備好所有衝出亞洲！」
余文樂籌辦自有品牌「ZombieClub Token」NFT，也獲得圈內星友的關注和支持，上週末兩屆台北電影節影帝邱澤和「亞洲創作新天王」周興哲（Eric）親自登門造訪余文樂，彼此共度愉快的NFT週末！甫成為邱太太的北影影后許瑋甯、國際天王周杰倫（周董）、電影名導馮德倫（Steven）和周予天（Alex）、周興哲兄弟，都在IG上使用「Zombie Club」濾鏡「變身」殭屍以示喜愛和支持，讓粉絲們看到心愛的偶像的「殭屍臉」，都大呼過癮！直呼好棒棒！此外，一開始參與設計的日本藝術家河村康輔也非常支持，讓余文樂直呼謝謝老友們的力挺！其中，相當熱衷研究NFT的周氏兄弟，還當下在IG拍下與友人在家準時上線搶預購的限時動態，Eric還發限動標註余文樂恭喜他首戰告捷，在最大交易平台「Opensea」即時拿下世界第一，也將「ZombieClub Token」NFT熱度推向最高點，顯見「ZombieClub Token」NFT推出已成大件事！
此外，余文樂也分享瀏覽disscord社群時感動的是，整個社群內的朋友素質都非常高，這個平台不只有對NFT有興趣的朋友、有豐富投資心得的朋友、以及在各個領域都是有專業技能的朋友，一起在這個平台上互相討論交流學習，一起成長。「而且心態好棒，這些朋友不是以一定要進白名單、才能賺錢這個心態參與討論，而是真的對這個項目有信心，抱著一起學習的心態而交流，這樣的過程真的非常感動！」據悉，近日Foonie Magus宣布其發行的NFT遊戲項目Apeiron已籌得800萬美元，估值則逾8千萬美元，有望成為2022年全球最大的GameFi項目之一，而最令人驚喜的是，余文樂創建的「ZombieClub」則為其項目的戰略合作夥伴之一，消息一出也讓玩家們對余文樂的品牌更具信心！
在「ZombieClub Token」NFT預售之前，余文樂投注的心力已受坊間大大肯定，包含余文樂在內的4位Founder成員地毯式的前置企劃，無論在合約或安全上都相當謹慎，也投放了很多資源，余文樂一貫保持親力親為的性格監督著每個執行細節，「Zombie Club」團隊的努力用心，其凝聚力及向心力讓整個作業系統越來越強大，「所以，我也非常感謝夥伴Founder們，他們用很長時間不怕辛苦，不斷地溝通協調，真的非常感謝他們！」余文樂「ZombieClub Token」NFT將於17日正式發售！（編輯：楊穎軒）