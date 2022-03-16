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靈獸系列麒麟現身！三陽KRNBT新上市　重機配備跨界玩樂

▲SYM三陽3月11日發表最新車款KRNBT，輕鬆玩車不設限。（圖／NOWnews攝）
▲SYM三陽3月11日發表最新車款KRNBT，輕鬆玩車不設限。（圖／NOWnews攝）

生活中心/綜合報導

2022-03-16 18:30:00

SYM三陽11日正式發表全新車款「KRNBT」，是旗下「BT靈獸系列」家族最新成員，融合東方傳統文化與歐風設計元素，KRNBT以「麒麟」特性做發想，並與奧地利KISKA知名設計公司合作，並以三陽近年主打的各項先進科技、以及媲美重機等級的豪華配備，滿足Z世代，不受約束，喜好挑戰與尋找非凡的自我為需求，KRNBT的高性能更能滿足騎乘樂趣。

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重新定義玩樂車款，檔車般的外型讓人一眼定睛，外露式車架更是目前少見的特殊設計，將保桿的機能結合設計美學，呈現硬派的玩樂視覺，卻不失輕巧的特性，操控的靈敏度再升級，麒麟強勁前臂意象，轉換成高強度支撐的穩定性，健壯的後腿延伸出強勁大扭力的特性，外型與功能性兼具。

前懸吊也採用速克達罕見的「雙三角台」與「倒立式前叉」，強化剛性並降低簧下重量，並配合A.L.E.H.零後仰2.0技術，提升整體穩定性及靈活性；動力部分除搭載獨家智慧油電外，同時強化前中段轉速時的動力輸出，5500轉即可爆發最大1.1公斤米的扭力值；輪胎則是搭配國內大廠MAXXIS開發的新款巧克力多功能胎，更是少數通過ABS測試的巧克力胎，提升騎乘安全。

▲「雙三角台」與「倒立式前叉」，提升整體穩定性及靈活性。（圖／NOWnews攝）
▲「雙三角台」與「倒立式前叉」，提升整體穩定性及靈活性。（圖／NOWnews攝）
KRNBT的外型活潑搶眼，設計的巧思更是相當貼心，全車有10個外露式鎖點，車主可彈性運用鎖點加裝各種配件，原廠還提供車架護套及整合式杯架可以選用，即使不加裝任何配件，KRNBT原廠就有探險小風鏡，彰顯趣味風格、以及實用度很高的充電孔，QC 3.0規格的USB充電埠，保障導航不迷路，雙閃警示燈與側柱熄火功能，讓緊急狀況時多一道安全保護。

▲KRNBT注重細節，車身的烤漆精緻度以及坐墊皮革，搭配恰到好處。（圖／NOWnews攝）
▲KRNBT注重細節，車身的烤漆精緻度以及坐墊皮革，搭配恰到好處。（圖／NOWnews攝）
原廠設計有四種經典款配色，包含「好奇黃」、「沉穩黑」、「狂野綠」、「奇幻銀」，另外三陽也展出多款不同風格的改裝車，進一步強調KRNBT的個性化改裝潛力，以不受限的精神出發，將麒麟的多變、強悍還有靈活特性，帶給每位消費者，獨一無二的存在，更能彰顯車主的創意與風格，生活風格就展現在對個人車輛的想法上。

▲黃色展現麒麟精神，全車10個外露式鎖點，可加裝各種配件。（圖／NOWnews攝）
▲黃色展現麒麟精神，全車10個外露式鎖點，可加裝各種配件。（圖／NOWnews攝）
KRNBT上市首購玩樂價91000元，新車享三重送，先優惠4000元購車金的折扣，另外還有24期分期零利率、以及加贈限量車架護套等活動，即日起全台SYM三陽經銷商都能看實車，4/1起還可以試乘，親身感受玩樂魅力，完成試乘活動者掃碼登錄，還可以獲得抽獎機會，周周抽出大獎，趕緊到SYM三陽經銷商搶先享樂吧。

▲KRNBT的個性化改裝潛力，適合車主發揮個人特色和創意。（圖／NOWnews攝）
▲KRNBT的個性化改裝潛力，適合車主發揮個人特色和創意。（圖／NOWnews攝）



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