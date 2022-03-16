高雄師6年前親抱女學生　今年再犯仍未停聘

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許智傑說，學校雖已將老師調離該班授課，但教評會並未做出暫時停聘的決議，性平案的雙方仍有機會接觸，對權利不對等的師生雙方而言，學生將可能感受到巨大的壓力，校方跟主管機關應該積極處理。
代表陳情學生出面控訴的劉亞平說，6年前受害的女學生，看到該名老師再度被舉報性平案件，決定勇敢站出來，希望不要再有人因此受到傷害，這種老師不應該留在教育現場，她願意提供證據，希望相關單位有相對應的處置。
6年前受害的女學生指控，該名老師除了擁抱她外，還會壓上去親吻，甚至開車載她到人少的地方，讓她跨坐在該名老師的身上親吻；當時投訴學校，但該名老師卻告訴她沒事、有人在幫，事後卻更變本加厲。
高雄教育局專委李黛華表示，校方已成立調查小組，成員皆是外聘委員，會依照相關程序進行，如果確有該情事，教育局的立場非常清楚，就是絕不寬貸。教育部國教署學安組科長陳嬿妃說，已請高雄教育局依法懲處，也提供當事學生相關輔導。
許智傑表示，校方應徹查毋枉毋縱，但同名老師相似的性平事件，隔6年再次發生，證明學校處理有改善空間，且這段期間是否還有其他人受害？學校應該詳加調查，他要求主管的教育局要介入調查，避免未來有更多學生受害。