走向未來挑戰！台灣中油煉製事業部執行長佈達

台灣中油公司煉製事業部於今(16)日，在該事業部講堂，舉行該事業部新任執行長佈達，由副執行長辛繼勤接任，誓將率領事業部團隊，共同展現團隊精神，再創佳績。
台灣中油公司煉製事業部新任執行長佈達儀式，是由中油公司總經理兼代董事長李順欽主持，有台灣石油工會理事長陳嘉麟、台灣石油工會第一分會常務理事吳明發、勞工董事蘇士元、副總經理邱家守、石化事業部執行長陳國棟等各人與會。
煉製事業部新任執行長佈達儀式，在中油公司總經理兼代董事長李順欽，將印信交給新任執行長辛繼勤完成佈達。
中油公司總經理兼代董事長李順欽在致詞時表示，煉製事業部新任執行長由副執行長辛繼勤擢升，是領導煉製事業部走向未來挑戰的不二人選，他說，辛繼勤是中央大學化工碩士，民國75年進高雄煉油廠擔任化學工程師，歷任大林廠技服課課長、技術組經理、煉製事業部企劃室主任、副執行長等職務。
李順欽指出，辛繼勤是中油公司煉製改善、油料輸儲調度的第一把交椅，也是煉製和油品調度專家，期許他為中油公司作出卓著的貢獻。
煉製事業部新任執行長辛繼勤說，他是「工程師」、「技術員」，專注在製程改善、工場去瓶頸與突破、製程創新與引進，誓將率領事業部團隊共同展現團隊精神，再創佳績。