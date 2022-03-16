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走向未來挑戰！台灣中油煉製事業部執行長佈達

▲台灣中油公司煉製事業部舉行該事業部新任執行長佈達，由副執行長辛繼勤(左4)接任。(圖／記者黃守作攝，2022.03.16)
▲台灣中油公司煉製事業部舉行該事業部新任執行長佈達，由副執行長辛繼勤(左4)接任。(圖／記者黃守作攝，2022.03.16)

記者黃守作／高雄報導

2022-03-16 23:12:13

台灣中油公司煉製事業部於今(16)日，在該事業部講堂，舉行該事業部新任執行長佈達，由副執行長辛繼勤接任，誓將率領事業部團隊，共同展現團隊精神，再創佳績。

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台灣中油公司煉製事業部新任執行長佈達儀式，是由中油公司總經理兼代董事長李順欽主持，有台灣石油工會理事長陳嘉麟、台灣石油工會第一分會常務理事吳明發、勞工董事蘇士元、副總經理邱家守、石化事業部執行長陳國棟等各人與會。

▲台灣中油公司煉製事業部舉行該事業部新任執行長佈達，由中油公司總經理兼代董事長李順欽(左)將印信交給新任執行長辛繼勤(右)完成佈達。(圖／記者黃守作攝，2022.03.16)
▲台灣中油公司煉製事業部舉行該事業部新任執行長佈達，由中油公司總經理兼代董事長李順欽(左)將印信交給新任執行長辛繼勤(右)完成佈達。(圖／記者黃守作攝，2022.03.16)
煉製事業部新任執行長佈達儀式，在中油公司總經理兼代董事長李順欽，將印信交給新任執行長辛繼勤完成佈達。

中油公司總經理兼代董事長李順欽在致詞時表示，煉製事業部新任執行長由副執行長辛繼勤擢升，是領導煉製事業部走向未來挑戰的不二人選，他說，辛繼勤是中央大學化工碩士，民國75年進高雄煉油廠擔任化學工程師，歷任大林廠技服課課長、技術組經理、煉製事業部企劃室主任、副執行長等職務。

李順欽指出，辛繼勤是中油公司煉製改善、油料輸儲調度的第一把交椅，也是煉製和油品調度專家，期許他為中油公司作出卓著的貢獻。

▲台灣中油公司煉製事業部新任執行長辛繼勤誓將率領事業部團隊共同展現團隊精神，再創佳績。(圖／記者黃守作攝，2022.03.16)
▲台灣中油公司煉製事業部新任執行長辛繼勤誓將率領事業部團隊共同展現團隊精神，再創佳績。(圖／記者黃守作攝，2022.03.16)
煉製事業部新任執行長辛繼勤說，他是「工程師」、「技術員」，專注在製程改善、工場去瓶頸與突破、製程創新與引進，誓將率領事業部團隊共同展現團隊精神，再創佳績。


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