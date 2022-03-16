明變天首道春雷響防大雨 鄭明典：留意「江淮低壓」來襲
連續的好天氣要變天了！中央氣象局局長鄭明典今日在臉書分享一張衛星雲圖指出，目前在中國內陸有低壓發展中，並且開始有尺度不小的對流發展出來，環流也很明顯，會給長江中下游和淮河流域帶來大雨，中國氣象學者稱其為「江淮低壓」，未來這個低壓出海之後，鋒面尾端雲系可能影響台灣天氣。而根據氣象局最新預估，週四（17）白天開始鋒面就會逐漸接近，東半部地區將有局部短暫陣雨，中部以北地區也會轉為有局部短暫陣雨的天氣，且因為這波鋒面對流比較旺盛，很可能響起今年第一道「春雷」，尤其週四晚間到週五（3/18）上半天鋒面通過這段期間，北部地區可能有局部大雨發生機率，請民眾特別留意。
氣象局預報員黃恩鴻指出，今晚（3/16）到週四清晨各地依舊維持多雲到晴的穩定天氣，僅東半部地區偶有零星短暫陣雨。但週四白天開始鋒面接近，各地雲量開始增多，下午之後各地降雨就會變得明顯，週四晚間到週五上半天鋒面通過這段期間，由於對流發展比較旺盛，中部以北地區不排除都會出現短暫雷陣雨，連南部平地偶爾也會有零星短暫陣雨，和前幾天相比有明顯變化，民眾要小心劇烈天氣。
黃恩鴻說，這波鋒面來得快去得也快，週五下午雨勢就會慢慢趨緩，各地轉為多雲的天氣，不過鋒面通過後東北季風增強，北部及東北部地區天氣稍涼，高溫降到攝氏22度左右，和這幾天動輒攝氏30度左右的高溫相較，感受上稍有涼意，中南部地區溫度變化不大，僅高溫略降約攝氏1到2度。
至於週末天氣，預計週六（3/19）起東北季風減弱，屆時北台灣氣溫也會回暖，週末北部高溫約攝氏27到28度，中南部高溫仍有攝氏30到31度，東部高溫約攝氏25度。不過台灣附近水氣稍多，北部山區及東半部地區仍有局部短暫雨，中南部山區也有零星短暫雨，其他地區為多雲。
黃恩鴻說，下一波天氣轉變將落在下週一（3/21）下半天，屆時又有一道鋒面通過及東北季風增強，北部及東半部地區又會轉為有短暫雨的天氣，且這波東北季風較強，北部地區低溫會降到攝氏17到19度，感受上比較濕冷，且預估下週一整週的時間，台灣周邊水氣都偏多，迎風面的北部及東半部地區濕冷情況會比較持續且明顯，而中南部地區則維持多雲到晴。