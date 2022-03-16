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十年磨一劍！台北表演藝術中心將開幕　提前開箱揭面紗

▲台北表演藝術中心即將於8月6日正式對外營運，並且已於3月11日起對外試營運。（圖／記者丁上程攝，2022.03.16）
▲台北表演藝術中心即將於8月6日正式對外營運，並且已於3月11日起對外試營運。（圖／記者丁上程攝，2022.03.16）

記者丁上程／台北報導

2022-03-16 19:20:542022-03-16 19:22:44

歷經長達10年的工期，位在士林夜市旁的台北表演藝術中心，即將於7月完工，並於8月1日正式開幕。雖然相關工程都還在做最後階段的收尾，不過部分表演場館已經提前開放，並提供給表演藝術團體進駐進行試營運。而今（16）日上午，台北市副市長蔡炳坤與北藝執行長王孟超也一同「開箱北藝」，揭開各場館內部的神秘面紗。

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▲「球劇場」是台北表演藝術中心三個展演場地中最具特色的一個， 除了採圓球形設計外，更模擬國外歌劇院模式，設置獨立包廂。（圖／記者丁上程攝，2022.03.16）
▲「球劇場」是台北表演藝術中心三個展演場地中最具特色的一個， 除了採圓球形設計外，更模擬國外歌劇院模式，設置獨立包廂。（圖／記者丁上程攝，2022.03.16）
由大劇場、球劇場、藍盒子三大場地組合而成的北藝，三個場地都有各自不同的特色。其中最具特色的球劇場，採取圓形的場地設計，讓所有座位上的民眾都能清楚看到舞台；劇場內也仿效國外歌劇院的模式，在場地後方規劃了數個獨立包廂，讓民眾在觀賞表演藝術活動之餘，也可以保有個人隱私。

▲「球劇場」是台北表演藝術中心三個展演場地中最具特色的一個， 除了採圓球形設計外，更模擬國外歌劇院模式，設置獨立包廂。（圖／記者丁上程攝，2022.03.16）
▲「球劇場」是台北表演藝術中心三個展演場地中最具特色的一個， 除了採圓球形設計外，更模擬國外歌劇院模式，設置獨立包廂。（圖／記者丁上程攝，2022.03.16）
大劇場的部分，則是三個場地內「座位最多」的場地。除了座位安排較為整齊劃一外，與球劇場相同，前排的座位席也有升降功能，可視表演團體的需求改為舞台使用。不過場地內的規劃較為單調，第一印象其實就像較大的電影院影廳。而大劇場現階段也已經開放表演團體進駐，並且正在進行試營運。

▲大劇場的部分，則是三個場地內「座位最多」的場地。除了座位安排較為整齊劃一外，與球劇場相同，前排的座位席也有升降功能，可視表演團體的需求改為舞台使用。（圖／記者丁上程攝，2022.03.16）
▲大劇場的部分，則是三個場地內「座位最多」的場地。除了座位安排較為整齊劃一外，與球劇場相同，前排的座位席也有升降功能，可視表演團體的需求改為舞台使用。（圖／記者丁上程攝，2022.03.16）
而相較於大劇場與球劇場兩個較為正式的劇場場地，藍盒子劇場則較偏向「實驗性」劇場。除了場地內座位安排相當靈活可自由排列外，舞台的地板也可以自由拆卸，以供表演團體若有需要設置特殊機關。不過藍盒子的場地較為平面且單一，就看租借場地的團體如何應用。

▲北藝「藍盒子」表演廳，則為三大劇場裡面較偏向「實驗性」劇場。（圖／記者丁上程攝，2022.03.16）
▲北藝「藍盒子」表演廳，則為三大劇場裡面較偏向「實驗性」劇場。（圖／記者丁上程攝，2022.03.16）
除了三個劇場外，北藝內的「標示」也是特色之一。北藝方面特別委請知名設計師聶永真創作，打算以「圖示」取代「文字」。除了三大場地用三種圖示外，就連「男女廁所」也用圖示取代。

▲北藝特別請知名設計師聶永真，將文字標示圖像化，不過卻造成部分民眾難以辨識，特別是在男女廁所的部分。（圖／記者丁上程攝，2022.03.16）
▲北藝特別請知名設計師聶永真，將文字標示圖像化，不過卻造成部分民眾難以辨識，特別是在男女廁所的部分。（圖／記者丁上程攝，2022.03.16）
不過實地觀察後發現，除了大廳牆壁上的三大場地圖示與牆壁顏色太過接近，看起來較為不明顯外，男女廁所的圖示似乎也在試營運期間，造成民眾一定程度的不方便，因此北藝方面也緊急加貼文字標示，以免民眾發生「找不到廁所」或者「走錯廁所」的窘境。

▲台北表演藝術中心一樓與二樓間的白牆上，有三個不明顯的符號，分別代表著「大劇場」、「球劇場」與「藍盒子」（由左而右）三個主劇場，不過由於色調與牆面類似，導致不易辨識。（圖／記者丁上程攝，2022.03.16）
▲台北表演藝術中心一樓與二樓間的白牆上，有三個不明顯的符號，分別代表著「大劇場」、「球劇場」與「藍盒子」（由左而右）三個主劇場，不過由於色調與牆面類似，導致不易辨識。（圖／記者丁上程攝，2022.03.16）

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