10年波折終將完工！北藝從無到有歷經建商倒閉、工期延宕
台北表演藝術中心是台北市政府轄下首座國際表演藝術場館，即將於今年8月1日落成。於2012年動工的北藝，原本預計2014年就能完成主體工程，並於2015年進行試營運，不過至今之所以工期硬生生被拉長了一倍之多，不外乎與眾多人為因素有關。除了原本的建造公司因為經營不善，在建造的中途倒閉外，建築體內外的特殊設計與建築師對工程品質的要求，也讓工期不斷加長。
台北表演藝術中心2008年於郝龍斌市府任內，透過國際競圖的方式，由荷蘭建築師Rem Koolhaas所創立的大都會建築事務所提出的設計圖勝出，並於2012年正式開工。原本整體工期預計於2014年完成主體工程，2015年開始進行試營運。不過北藝的施工進度嚴重落後，到2015年時進度只有50%，受到各界質疑。當時負責督導施工的捷運局表示，建築設計師對於工程品質要求非常嚴格，因此預計會到延至2016年底完工。
不過到了2016年11月10日，對於北藝影響最劇烈的事件發生了。負責北藝內部營造的理成營造公司突然宣布倒閉，並依照法律程序聲請破產，而此時北藝的興建進度達到74%後就停滯不前。而在2017年中，經過北市府委託第三方公正單位鑑定後，並針對未完工的部分進行重新發包，相關工程由四家不同的公司進行施工，截至目前為止大致上皆已完工，僅針對細微部分進行施作。
由於北藝的設計相當特殊，是由三個外擴式的建築與主建體做結合，除了其中的球型建體較難施作外，主體的波浪型玻璃帷幕，也讓北藝在施工期間數度追加預算，也讓原本約48億的預算，最終一舉提高到67.5億。