轟國民黨雙鄭「開驚口」　顏若芳：國會質詢應做功課

國民黨立委鄭麗文今（16）日在立院突提及，「去年疫情死了800多條人命，今年還要開放福食」；另國民黨立委鄭天財今日質詢時也稱，「烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）的決策造成戰爭，讓人民死傷慘重」，2人言論分別引起譁然。民進黨台北市議員參選人顏若芳對此表示，今天的國民黨真的是不斷秀下限給全國看，關於很多議題都會有不同的建議與看法，但麻煩國民黨不要為了鎂光燈來「開驚口」，發言前請三思。國家不需要這種幹話立委、薪水小偷立委。
顏若芳說，今天的國民黨真的是不斷秀下限給全國看，先有鄭麗文消費因為疫情喪失生命的往生者，還有鄭天財在質詢瞎扯烏克蘭俄羅斯戰爭一事，因為烏克蘭總統錯誤的決定讓人民死傷慘重，並用這樣奇怪的比喻來呼籲中選會要審慎處理「巴黎奧運正名」公投案，避免其成為中共侵略台灣的理由。她說，認真想請問國民黨要不要好好做功課再來站在神聖的國會殿堂來質詢呢？
顏若芳說，在現代的社會，沒有人想要有戰爭。畢竟，戰爭是一件非常殘忍、不人道的侵略行為。烏克蘭總統保護自己國家，在鄭天財眼中叫做「錯誤的決定」，就如同國民黨一直說，台灣因為正名，所以會激怒中國；台灣因為要自我防衛，增強國防，所以會激怒中國；台灣因為中國不斷國際外交打壓，努力跟世界交朋友，所以會激怒中國；正因為會激怒中國，所以以上都不應該做，只能好好順從中國，這麼荒謬的邏輯，也只有國民黨和他們的委員說的出口。真正該譴責的不正是侵略主義的俄羅斯政府嗎？怎麼會檢討受害者烏克蘭？
顏若芳說，難道同理可証，霸凌者都不必被檢討、被譴責，永遠都是受害者的不對與不是嗎？ 關於很多議題都會有不同的建議與看法，但麻煩國民黨不要為了鎂光燈來「開驚口」，發言前請三思。國家不需要這種幹話立委、薪水小偷立委。