不僅洩密習「接管台灣」文件！人權組織曾揭囚犯遭虐慘況

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獨立媒體《莫斯科時報》（The Moscow Times）指出，這一系列由俄羅斯吹哨者提供的內幕資訊都在「Gulagu.net」網站上刊登，奧塞奇金將這系列文件稱為「改革之風」（Wind of Change），並解釋這些吹哨者因為未能成功阻止俄羅斯入侵烏克蘭，而時時處於擔驚憂懼的情緒，因此決定提供內部文件當作盡一份抵抗克宮的心力。
過去一名吹哨者在「改革之風」文件中表示，其實克里姆林宮根本不清楚確切死亡數字，FSB官員也被告知必須按照俄國勝利方向分析受西方制裁後的影響，但他分析結果卻是俄羅斯「沒有退路，只會失敗」。
根據該組織網站資訊，該名俄國聯邦安全局分析師也是近日提供了習近平欲於秋天「收復台灣」資訊的吹哨者。報告指出，由於中國共產黨內部權力鬥爭嚴重，習近平有意將此舉作為功績確保取得連任。
在俄烏戰爭期間，該組織網站亦揭露克里姆林宮已將俄國聯邦安全局外國情報局局長謝爾蓋·貝塞達（Sergey Beseda）與其副手軟禁，檯面上的原因是指控他們指控挪用公款並用於金援烏克蘭「顛覆活動」，實際上的原因卻是蒲亭惱怒俄國聯邦安全局向上層提供了烏克蘭與西方國家的「虛假情報」，包含對於入侵前夕的分析結果「根本不正確」，以及對於烏克蘭政治情勢的不完整、錯誤情報等。
此外，該組織過去也曾多次取得獨家畫面，拍攝下被關押在俄羅斯薩拉托夫（Saratov）監獄醫院的囚犯，長期遭到獄方暴力毆打、恐嚇與性虐待，甚至在公布的畫面中有全身赤裸的男囚犯四肢被綁在鐵床上，獄方以掃帚、鐵棍等鈍器插入其性器官和肛門。該段駭人影片掀起廣大撻伐並掀起不少人權團體關注，儘管至今無法完全證實畫面真實性，但據稱典獄長費多托夫（Alexei Fedotov）因此遭到拔官。
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