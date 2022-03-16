COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

不僅洩密習「接管台灣」文件！人權組織曾揭囚犯遭虐慘況

▲俄國人權運動人士奧塞奇金（Vladimir Osechkin）創辦的人權團體網站「Gulagu.net」揭露的報告中，不僅有習近平「接管台灣」文件，還有不少與俄烏戰爭、俄國監獄相關的畫面與資料。（圖／取自Gulagu.net）
▲俄國人權運動人士奧塞奇金（Vladimir Osechkin）創辦的人權團體網站「Gulagu.net」揭露的報告中，不僅有習近平「接管台灣」文件，還有不少與俄烏戰爭、俄國監獄相關的畫面與資料。（圖／取自Gulagu.net）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-03-16 18:32:252022-03-16 18:40:16

自從俄羅斯入侵烏克蘭以來，關於地緣政治的動盪討論就從沒停過。過去時常揭露俄羅斯國內貪腐事件的人權團體網站「Gulagu.net」，近來驚爆習近平曾預計在今年秋天「全面接管台灣」掀起國內各界討論；事實上該團體自俄烏戰爭以來不斷對外公布許多機密文件，負責人奧塞奇金（Vladimir Osechkin）過去更是不斷調查俄國當局在監獄暴力虐待罪人、挪用公款等行為。

我是廣告 請繼續往下閱讀
現居法國的俄羅斯人權運動家奧塞奇金（Vladimir Osechkin）過去一手建立了專門報導俄國人權相關議題的網站「Gulagu.net」，該團體與他本人在過去這兩周以來，持續爆料有關俄國聯邦安全局（FSB）的一系列內幕，包含在3月5日曾有FSB的成員針對侵烏戰爭的事前分析報告中，以「徹底的失敗」、「毫無勝算」等字句形容俄羅斯的下場。

▲俄國調查人員聲稱要追查盧甘斯克（Luhansk）新發現萬人塚內死者的死因，追查有無涉及戰爭罪。圖為俄烏戰火下埋葬死者。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄國調查人員曾以「徹底的失敗」、「毫無勝算」等字句形容俄羅斯的下場。圖為俄烏戰火下埋葬死者。（圖／美聯社／達志影像）
獨立媒體《莫斯科時報》（The Moscow Times）指出，這一系列由俄羅斯吹哨者提供的內幕資訊都在「Gulagu.net」網站上刊登，奧塞奇金將這系列文件稱為「改革之風」（Wind of Change），並解釋這些吹哨者因為未能成功阻止俄羅斯入侵烏克蘭，而時時處於擔驚憂懼的情緒，因此決定提供內部文件當作盡一份抵抗克宮的心力。

過去一名吹哨者在「改革之風」文件中表示，其實克里姆林宮根本不清楚確切死亡數字，FSB官員也被告知必須按照俄國勝利方向分析受西方制裁後的影響，但他分析結果卻是俄羅斯「沒有退路，只會失敗」。

根據該組織網站資訊，該名俄國聯邦安全局分析師也是近日提供了習近平欲於秋天「收復台灣」資訊的吹哨者。報告指出，由於中國共產黨內部權力鬥爭嚴重，習近平有意將此舉作為功績確保取得連任。

在俄烏戰爭期間，該組織網站亦揭露克里姆林宮已將俄國聯邦安全局外國情報局局長謝爾蓋·貝塞達（Sergey Beseda）與其副手軟禁，檯面上的原因是指控他們指控挪用公款並用於金援烏克蘭「顛覆活動」，實際上的原因卻是蒲亭惱怒俄國聯邦安全局向上層提供了烏克蘭與西方國家的「虛假情報」，包含對於入侵前夕的分析結果「根本不正確」，以及對於烏克蘭政治情勢的不完整、錯誤情報等。

▲在俄羅斯持續入侵烏克蘭之際，俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）簽署法案，凡報導關於俄軍「假消息」者，最長可能被關上15年。（圖／美聯社／達志影像）
▲吹哨者的「改革之風」文件當中透露，蒲亭因惱怒俄國聯邦安全局給出的「不實訊息」下令軟禁高層官員。（圖／美聯社／達志影像）
此外，該組織過去也曾多次取得獨家畫面，拍攝下被關押在俄羅斯薩拉托夫（Saratov）監獄醫院的囚犯，長期遭到獄方暴力毆打、恐嚇與性虐待，甚至在公布的畫面中有全身赤裸的男囚犯四肢被綁在鐵床上，獄方以掃帚、鐵棍等鈍器插入其性器官和肛門。該段駭人影片掀起廣大撻伐並掀起不少人權團體關注，儘管至今無法完全證實畫面真實性，但據稱典獄長費多托夫（Alexei Fedotov）因此遭到拔官。

▲俄國人權運動人士奧塞奇金（Vladimir Osechkin）取得監獄內施暴畫面。（圖／取自Gulagu.net）
▲俄國人權運動人士奧塞奇金（Vladimir Osechkin）取得監獄內施暴畫面。（圖／取自Gulagu.net）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

俄機密文件外洩！驚曝習近平為連任　曾謀今秋接管台灣

機密文件曝習近平將接管台灣？吳釗燮：隨時做好自衛準備

巷仔內／從機長到路人皆反戰　蒲亭的真相並非俄人的真相

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.31%18.69%
2022-03-14-2022-03-22
盤點以下經典「真愛紀錄片」哪一對男女主角的緣分，最讓你深刻難忘？

盤點以下經典「真愛紀錄片」哪一對男女主角的緣分，最讓你深刻難忘？

繼續作答
即時
推薦閱讀