COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

巷仔內／北藝落成、台北燈節在士林　帶動商圈起死回生？

▲台北表演藝術中心即將於8月6日正式營運，期望能帶動士林商圈周邊的經濟效應。（圖／記者丁上程攝，2022.03.16）
▲台北表演藝術中心即將於8月6日正式營運，期望能帶動士林商圈周邊的經濟效應。（圖／記者丁上程攝，2022.03.16）

記者丁上程／特稿

2022-03-16 19:21:282022-03-16 19:23:20

位在士林劍潭站周圍的士林夜市商圈，因為新冠肺炎疫情緣故，近年來逐漸沒落。而為了復興當地經濟狀況，台北市政府除了將2022年的台北燈節相關活動辦在士林區外，並且結合即將落成的台北表演藝術中心，希望帶動士林夜市商圈的活絡，北市府可以說是煞費苦心。

我是廣告 請繼續往下閱讀
作為台北市政府轄下首個「國際級」的表演藝術中心，北市府對於北藝的一切事物都顯得小心翼翼。除了在接近完工時，就邀請表演藝術團體進駐進行試營運，並且將期程拉長至五個月，希望能透過試營運的方式，排除任何可能在正式營運後發生的困難。

▲北藝特別請知名設計師聶永真，將文字標示圖像化，不過卻造成部分民眾難以辨識，特別是在男女廁所的部分。（圖／記者丁上程攝，2022.03.16）
▲北藝特別請知名設計師聶永真，將文字標示圖像化，不過卻造成部分民眾難以辨識，特別是在男女廁所的部分。（圖／記者丁上程攝，2022.03.16）
其中針對場館內標示的部分，北藝方面雖然請來知名設計師聶永真，以圖像化的標示取代文字敘述，希望能帶動一股前衛的標示設計風潮。不過試營運期間，北藝保守起見，仍舊在圖像化標示的附近派遣工作人員駐守引導。而其中最爭議性的「廁所」標示，在試營運後沒多久，北藝也重新貼上「男女廁所」的文字敘述。

除了面對開幕日即將來臨戰戰兢兢外，針對如何把試營運與開幕期間吸引而來的人流，引導到士林夜市商圈，進而帶動周邊經濟活絡，北藝方面也甚是用心良苦。除了在試營運與開幕期間，民眾有前往北藝觀看表演，憑票根就可以索取「夜市券」，讓民眾看完表演就可以憑券到夜市用餐且不限攤商外，現階段也在與士林夜市方面商談，若有在特定攤商用餐，可以獲得特定展演的折價券。

▲士林夜市近幾日因為2022台北燈會，人潮擠爆現場讓網友驚呼好久沒看到過這景象。（圖／翻攝自士林夜市商圈 Shilin Night Market臉書）
▲士林夜市因為2022台北燈會，人潮擠爆現場讓網友驚呼好久沒看到過這景象。（圖／翻攝自士林夜市商圈 Shilin Night Market臉書）
市府高層形容，「2022台北燈節在士林」有如心臟去顫器的電擊，已經讓士林夜市商圈恢復心跳；而現階段則期盼「2022北藝開幕在士林」，成為商圈活血化淤，並重新回歸正常運作的特效藥。畢竟柯市府距離下台一鞠躬僅剩下9個多月時間，士林夜市能否從百廢待舉中順利復甦，勢必成為柯文哲的關鍵政績之一。

士林夜市「滿血復活」！人潮擠爆　在地人驚：好久沒看過

十年磨一劍！台北表演藝術中心將開幕　提前開箱揭面紗

10年波折終將完工！北藝從無到有歷經建商倒閉、工期延宕

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.31%18.69%
2022-03-14-2022-03-22
盤點以下經典「真愛紀錄片」哪一對男女主角的緣分，最讓你深刻難忘？

盤點以下經典「真愛紀錄片」哪一對男女主角的緣分，最讓你深刻難忘？

繼續作答
即時
推薦閱讀