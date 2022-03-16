巷仔內／北藝落成、台北燈節在士林 帶動商圈起死回生？
位在士林劍潭站周圍的士林夜市商圈，因為新冠肺炎疫情緣故，近年來逐漸沒落。而為了復興當地經濟狀況，台北市政府除了將2022年的台北燈節相關活動辦在士林區外，並且結合即將落成的台北表演藝術中心，希望帶動士林夜市商圈的活絡，北市府可以說是煞費苦心。
作為台北市政府轄下首個「國際級」的表演藝術中心，北市府對於北藝的一切事物都顯得小心翼翼。除了在接近完工時，就邀請表演藝術團體進駐進行試營運，並且將期程拉長至五個月，希望能透過試營運的方式，排除任何可能在正式營運後發生的困難。
其中針對場館內標示的部分，北藝方面雖然請來知名設計師聶永真，以圖像化的標示取代文字敘述，希望能帶動一股前衛的標示設計風潮。不過試營運期間，北藝保守起見，仍舊在圖像化標示的附近派遣工作人員駐守引導。而其中最爭議性的「廁所」標示，在試營運後沒多久，北藝也重新貼上「男女廁所」的文字敘述。
除了面對開幕日即將來臨戰戰兢兢外，針對如何把試營運與開幕期間吸引而來的人流，引導到士林夜市商圈，進而帶動周邊經濟活絡，北藝方面也甚是用心良苦。除了在試營運與開幕期間，民眾有前往北藝觀看表演，憑票根就可以索取「夜市券」，讓民眾看完表演就可以憑券到夜市用餐且不限攤商外，現階段也在與士林夜市方面商談，若有在特定攤商用餐，可以獲得特定展演的折價券。
市府高層形容，「2022台北燈節在士林」有如心臟去顫器的電擊，已經讓士林夜市商圈恢復心跳；而現階段則期盼「2022北藝開幕在士林」，成為商圈活血化淤，並重新回歸正常運作的特效藥。畢竟柯市府距離下台一鞠躬僅剩下9個多月時間，士林夜市能否從百廢待舉中順利復甦，勢必成為柯文哲的關鍵政績之一。