漫威《驚奇少女》來了！6月8日全球同步Disney+獨家開播
就在上個月，《奇異博士2：失控多重宇宙》第二部預告片釋出大量訊息，以及可能出現的新角色，其中《驚奇少女（前譯，驚奇女士 Ms. Marvel）》也在許多粉絲討論期許之中。沒想到15日晚上，Disney+首度公開漫威影業全新影集《驚奇少女》前導預告片及海報，並預計將於6月8日全球同步於Disney+獨家上線，消息一出，再度掀起粉絲們的討論以及各種劇情想像。
漫威電影宇宙第4階段再下一城，《驚奇少女》（Ms. Marvel）。首支前導預告讓粉絲首度搶先一覽漫威英雄宇宙全新超級英雄「驚奇少女」的面貌，影集中的「卡瑪拉 · 克汗」（Kamala Khan），是一位來自澤西市的穆斯林裔美籍少女，她是一位狂熱的遊戲玩家，也是一位渴望關注的同人小說作者，另外，她更是「驚奇隊長」的超級頭號鐵粉，但在現實生活中，無論是校園或是家裡，她總覺得自己的存在感很低，但這一切都在她得到超能力之後產生了變化，也許就像她所景仰的超級英雄們一樣，當擁有了超能力後，或許才是扭轉命運的開始，但一切真的將如她所願嗎？
劇情聚焦在這位努力於校園、親友及自身的超能力等各種生活樣貌中取得平衡的少女。但事實上，2019年《漫威復仇者聯盟》「卡瑪拉·克汗」便是遊戲中的主人翁，她擁有改變自身外型和大小的能力。還是名青少年的她，在「A 日」事件導致復仇者解散、神秘組織「AIM」取而代之後，刻意隱藏了自己仍在萌芽中的能力。當卡瑪拉發覺被隱藏的驚天陰謀後，為了重新集結地球上最強的英雄。不過依目前釋出的訊息以及時間軸來看，影集必與遊戲中的設定有相當大的不同，但可以發現的是，在有如魯夫能夠自由伸長、膨脹拳頭的能力設定，仍是有其雷同之處。
這次公布的訊息也包括卡司陣容包含主演「驚奇少女」卡瑪拉 · 克汗的新人演員伊曼 · 維拉尼（Iman Vellani）、阿拉米斯 · 奈特（Aramis Knight）、薩加爾 · 撒賀（Saagar Shaikh）、瑞許 · 沙哈（Rish Shah）、潔諾比亞 · 史洛夫（Zenobia Shroff）、莫漢 · 卡普爾（Mohan Kapur）、麥特 · 林茲（Matt Lintz）、雅思敏 · 弗萊徹（Yasmeen Fletcher）、萊思 · 納克利（Laith Nakli）、阿扎爾 · 烏斯曼（Azhar Usman）、崔維娜 · 史普林格（Travina Springer），以及尼姆拉 · 布查（Nimra Bucha）等。
導演則是邀請到《絕地戰警FOR LIFE》雙搭檔導演阿迪 · 艾爾 · 艾比（Adil El Arbi）與 比萊爾 · 法拉（Bilall Fallah）、《GLOW：華麗女子摔角聯盟》蜜拉 · 梅農（Meera Menon）、莎敏 · 奧巴伊德-奇諾伊（Sharmeen Obaid-Chinoy）等操刀，漫威影業總裁凱文・費吉（Kevin Feige）擔崗監製。《驚奇少女》即將於2022年6月8日於Disney+ 獨家開播。