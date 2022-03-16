大高雄第1季開發區土地標售　進帳逾18億　標脫率82%

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高坪一、二期區段徵收區，因擁有全市綠覆率最高之優質休閒住宅環境，本次推出4標5筆土地，共吸引20標封搶進，全數標脫，其中1筆面積1032.79坪住二土地，近文中、文小預定地，以總價1億7666萬元標脫，每坪標脫價約17.1萬元；東側2筆合計1198.65坪住一土地，近熱帶植物園，以總價1億1100萬元標脫，每坪標脫價約9.26萬元；西側975.9坪住三土地，近大坪頂運動園區，以總價1億4900萬元標脫，每坪標脫價約15.2萬元，另筆位於高坪七路上約400坪住二土地，以總價4949萬餘元標脫，每坪標脫價約12.3萬元。
第86期市地重劃區，推出1筆1114坪特定倉儲轉運專用區土地，適合發展航空、海運、陸運關聯產業，因近小港國際機場、88快速道路、國道1號及捷運紅線草衙站，交通便捷，又可結合大型休閒購物中心帶動商機，以總價 2億5062萬餘元標脫，每坪標脫價22.5 萬元。
第48期市地重劃區，推出1筆住五土地，面積約58坪，臨綠園道及8米道路，近三塊厝車站、三民國小及三民市場，生活機能完善，有2標封參與投標，以每坪78.1萬元標脫。
大坪頂5號道路區段徵收區，本季推出1筆土地，面積約770坪，緊鄰孔宅綠園，有4標封參與競標，以每坪23.2萬元標脫；另第9期1筆小面積土地，亦順利標脫。
綜觀本次標售結果，本季開發區土地推出11標12筆土地，涵蓋北高雄、中高雄及南高雄等，共吸引32標封參與投標，共標出9標10筆土地，以高坪一、二期區段徵收區買氣最佳，除第33期及77期重劃區各1筆土地，因土地個別條件未符合需求等因素，無人參與投標外，其餘土地皆順利標脫，顯見大高雄開發區土地，因公共設施完善、生活機能健全，又有重大建設加持，利多不斷，深獲投資人認同。