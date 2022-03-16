Taiwan can help！莊瑞雄促烏克蘭籃球國家隊來台
俄烏開戰造成與數百萬烏克蘭居民被迫與家人分開並逃離家園，烏克蘭籃球國家隊透過台灣民間人士探詢國家隊來台。立委莊瑞雄今（16）日表示，已敦促相關部會研議可能性及規劃方案，基於「Taiwan can help」的精神，提供烏克蘭再多一些的協助。
莊瑞雄說，烏克蘭遭受俄羅斯攻擊的第一天，烏克蘭男籃的球員正在西班牙參加世界盃資格賽，當時烏克蘭球員們仍然化悲憤為力量完成了賽事，但接下來還有數場賽事，目前因戰事延期而尚未有明確日期。
莊瑞雄指出，日前烏克蘭籃球國家隊探詢，是否有機會透過台灣的職籃聯盟簽下烏克蘭的國手們，提供安全的場地來維持生計與訓練；但這幾年外籍球員要專安入境，還要防疫隔離，且球團不一定願意多簽一名外援。
「以運動交流為出發點」，莊瑞雄表示，目前台灣尚未有難民法，可以由籃協及體育署規劃一個期程，提供烏克蘭國家隊來台移地訓練，並且可以做為中華男籃培訓隊以及屆時各職籃聯盟欲準備季後賽的隊伍作為交流對象。
莊瑞雄表示，今年中華隊還有3個國際賽事，若培訓期間能夠有烏克蘭國家隊這麼強勁的交流對象，也能提供台灣球員們更多的刺激與經驗。他已行文外交部、體育署、內政部移民署等單位，盼各部會針對此事研議可能性及規劃方案。