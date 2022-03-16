邊境關閉、盧布大貶！俄人生活宛如「重返蘇聯時代」

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兌換外匯方面，過去蘇聯時期自由兌換外匯是遭到禁止的，唯一獲准兌換少許外匯的人僅有國外巡演的藝術家以及到國外公務出差者，但他們在回國後，都必須上繳任何剩餘的錢，因此蘇聯時期的人民往往會先把錢全部花光，否則非法換匯或私留美金將面臨監禁甚至死刑。
如今俄羅斯銀行也對外幣現金交易實施限制，現在購買任何外幣都是非法的，即使出國旅行也不能再購買外匯，不少民眾帳戶內最多只能提領一萬美元，其餘只能提領盧布。
外出用餐方面也受到嚴重影響，俄羅斯第一家麥當勞在1990年1月31日開業，當時民眾要不是在廉價的工廠食堂，以一盧布飽餐一頓，就是在中高階級的咖啡館、餐館用餐；而在麥當勞、星巴克等連鎖餐飲業者紛紛撤出，加上盧布大幅貶值，食品價格大漲後，民眾外出用餐頻率下降，對於商家來說也是一大損害。
跨境旅遊同樣變得困難重重，過去在蘇聯時代諜對諜的冷戰壓力下，大多數的公民想要出國必須有無懈可擊的良好紀錄，還得通過層層關卡檢查，基本上除了外交官或運動員，「出國」是個奢侈的夢想；如今俄羅斯與其他國家的航班驟減，歐美也對俄關閉領空，不僅簽證申請上受阻，光是想要買到機票都得大費周章地從土耳其等地轉機。
蒲亭封鎖獨立媒體的模樣也讓人聯想起蘇聯時代，過去所有報紙、期刊、電視和廣播電台都是由共產黨和秘密情報局資助或受到挾制，唯一目的只有宣揚社會主義制度的好與西方國家的壞；如今克里姆林宮也為了杜絕「假新聞」一步步祭出新法，封鎖數個獨立媒體，剩下的幾間國營媒體也只能為蒲亭喉舌。
此外，供應鏈逐漸中斷的部份更是未來隱憂，過去前蘇聯時物資極度短缺，最難入手的包含汽車和家用電器，當時持續短缺導致民眾只能在天寒凍地下大排長龍；如今國際知名品牌在食衣住行育樂方面都逐漸停止服務與供應，不僅物資短缺重演，就連人們習慣的行動支付、快遞、軟體更新等服務導向的供應也困擾著當地民眾。
最後，任何極權政府對於異議人士的迫害往往殊途同歸，在俄羅斯政府如今對烏克蘭採取「特殊軍事行動」以降，成千上萬的俄羅斯示威者因為上街抗議被逮捕或居留，過去反對派領袖納瓦尼更是因為擁有大批選民支持，甚至一度受到毒殺，現在仍在監獄服刑，這也似乎重演了過去蘇聯時代對於異議人士的打壓，只是當時迫害人權的手段更加激烈，任何一個反蘇笑話都可能導致俄國公民遭褫奪公權，更甚者是被槍斃或送集中營。