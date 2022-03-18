10年來最少！疫情衝擊新加坡　高階人才不敢來

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根據新加坡人力資源部16日公布的最新資料顯示，新加坡外籍高階人才2021年下滑了9%，僅剩16萬1700人，這是10年來最低紀錄。目前新加坡人力資源部尚未針對這份數據進行回應。
根據The Edge Markets報導指出，造成外籍高階人才銳減的原因，除了當地求職者對於外籍人士排擠就業機會的疑慮隨著新冠肺炎疫情增加之外，新加坡政府也不斷調高外籍高階人才就業申請門檻，也是主要因素之一。
台灣大學國際企業學系暨研究所教授連勇智認為，新加坡提高外籍高階人才的主要原因在於中國。近10至15年以來，大批中國高學歷人口移民至新加坡，阻礙當地居民的升遷管道。另外，許多中國人以高階人才的身份進入新加坡後，卻常常因為國際化能力不足，轉往其他階層的職缺，進一步排擠當地人的就業機會。
連勇智表示，除了中國因素以外，疫情仍是造成新加坡外籍高階人才減少的原因。不過由於新加坡經濟發展主要是以高階人才為主，他預期在疫情之後，人力需求可能將會提高，屆時新加坡應不會限縮外籍高階人才人數。
至於新加坡會如何吸引外籍人才，他表示，新加坡吸引人才的措施從教育階段就已經開始，當局將許多資源投入大學或是研究所等教育領域，以企業的眼光培養外籍人才，優秀學生畢業後可以直接進入外商工作，外商企業也能獲得即戰力。未來順應時代發展，新加坡應該會重點吸引更多具備數位、創新技術的人才到當地發展。
值得注意的是，各界時常將新加坡與香港作比較，而香港在反送中抗爭跟疫情之後外流的人才似乎並未對新加坡職場來挹注。對此，連勇智表示，先前受到疫情影響，所以國際人才無法流通，而現在正值復甦階段，新加坡也不可能一下創造這麼多的就業機會，因此，香港高階外籍人才的流動還沒有反映在新加坡的職場中，但可預見的未來，香港的白領人才應該會慢慢移入新加坡。