澎恰恰發聲！稱已聯絡佩真 預告還有「更辛辣的」會爆出
綜藝大哥澎恰恰在百億金主林秉文（林董）協助下，去年10月開記者會宣布還款計畫，要努力賺錢按照比例歸還。不過日前有媒體報導藝人佩真透露還沒拿到錢，對此，澎恰恰今（16）晚在臉書發文表示，佩真小姐已經由經紀人積極處理中，感慨身揹「這麼大額的負債，應該沒有多少人可以撐的住」，更預告之後還會有「更辛辣的」負面新聞爆出。
澎恰恰表示，「理論上來說，這麼大額的負債，應該沒有多少人可以撐的住。人在世上，基本求的就是不負人，（此話一出勢必又會引起負面言論）也正常，因為負債就是沒有理由。沒有人願意負債，沒有人沒事就成為新聞人物，這些事都要自己吞，誰叫你要負債？」
澎恰恰強調，「唯一的方式就是努力賺錢，儘早還錢。而在這同時，只要有人不滿，馬上成為新聞，除了浪費社會資源也無法還原事實。也許有一天可以水落石出，所有的問題都出在錢...大眾在看新聞的同時是無法瞭解箇中問題的。」
澎恰恰更預告，「接下來還會不會有負面新聞？當然有！更火爆的，有！更辛辣的，有！服裝師變成紅粉知己，當然有人相信，可是有沒有人想過，那女生多無辜？甚至有人盜進line也可以拿來攻擊！這一切都會發生，大家看到時就視為理所當然就好，因為負債就是不對。」
澎恰恰最後也表示，「要不要還？當然要。謝謝絕大多數的債權人願意給我時間，我會努力，真的。批評者自然會繼續批評，我概括承受...特別跟大家報告，彰化蚵仔煎夫妻，佩真小姐，都已經由經紀人積極處理中。」（編輯：倪浩軒）