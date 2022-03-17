COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

【南投】一窺台劇《茶金》拍攝場景 徜徉茶園中細細品嚐過去的美好時空

【南投】一窺台劇《茶金》拍攝場景 徜徉茶園中細細品嚐過去的美好時空
【南投】一窺台劇《茶金》拍攝場景 徜徉茶園中細細品嚐過去的美好時空

ReadyGo

2022-03-17 00:30:22

一說到南投的景點，很多人最先想到的可能就是日月潭。除了有引人入勝的湖光山色之外，日月潭所在的南投縣魚池鄉更是以紅茶聞名，附近有許多間茶廠。其中，最具代表性的就是距離日月潭約 5 分鐘車程的「日月老茶廠」，這裡也是前陣子熱播台劇《茶金》的其中一處拍攝地點，不管是否來過該劇，都可以來場知性懷舊之旅！

我是廣告 請繼續往下閱讀
日月老茶廠

圖／@readygo

日月老茶廠前身為台灣農林公司的「魚池茶廠」，目前已轉型為觀光茶廠，開放讓民眾免費入內參觀，除了有展示製茶的過程、機具之外，還有提供餐飲服務、販售當地生產的茶葉等相關商品。日月老茶廠的建築物保留了歲月的痕跡，外牆上附有年代感的字樣，搭配藍色的木製窗框，以及纏繞在牆面上的藤蔓，都增添了日月老茶廠的年代感。

圖／@readygo

從正門一走進去，就能夠看到販賣各式茶葉相關產品的商品區，店內也有提供試喝的茶飲，可以自行取用。如果平常有喝茶的習慣，絕對不能錯過魚池鄉在地生產的優質紅茶，除了包裝精美的茶業和茶包之外，也有販賣茶具等相關商品，不論是想要自己品嘗或是送禮都相當合適。

圖／@readygo

如果在看了《茶金》之後對於製茶的流程有興趣，或想要親眼看看《茶金》拍攝的場景，可以參觀一樓賣店後方以及二樓的展示區，由於目前茶廠還是有在運作，在參觀時，請留意周圍的告示，不要觸碰機器或是誤闖管制區域以避免影響製茶或發生危險。團體的旅客可以事先預約團體導覽，能夠更加了解製茶的相關知識。

地址：南投縣魚池鄉中明村有水巷38號

開放時間：週一～週日 08:00-17:00

連絡電話：049-2895508

｜高鐵假期一日遊：南投集集攔河堰、車埕木業、日月老茶廠

>> 日月老茶廠

延伸閱讀：【南投】走進山水畫來到世外桃源！2021日月潭二日遊景點推薦

向山遊客中心

圖／@readygo

在參觀完日月老茶廠之後，不要忘了順便到日月潭向山遊客中心走走，清水模的灰白色建築，映照在水面上形成了線條感十足的倒影。站在湖畔的觀景台，可以飽覽一整片的湖光山色。遊客中心還包含了「悠遊水沙連-產業館」、「日昇月恆-藝廊」、「潭情日月-自然人文館」及「多媒體影音播放室」等展示空間，如果想要更了解日月潭的人文歷史，可以入內參觀、觀賞介紹影片。

圖／@readygo

地址：南投縣魚池鄉中山路599號

連絡電話：+886-49-2341256

服務中心開放時間：週一～週日 09:00~17:00

>> 向山遊客中心

延伸閱讀：【全台懶人包】攝影迷看過來！台灣10大具有設計感的特色建築

鹿篙咖啡莊園

圖／@readygo

在日月潭周邊逛累了，想找個地方坐下來休息，可以到同樣隸屬於台灣農林公司的「鹿篙咖啡莊園」喝杯咖啡、欣賞風景。順著鋪設在山丘上的階梯往上走，就能看到位於高處的鹿篙咖啡莊園。店內有提供咖啡、甜點，也有販售自家生產的咖啡相關商品，時間許可的話，不妨坐下來細細品嘗咖啡，還可以欣賞窗外的茶園美景。

圖／@readygo

地址：南投縣魚池鄉新城村香茶巷31-6號

營業時間：週一～週日 9:00 ~ 17:00 

連絡電話：04-9289-5520

>> 鹿篙咖啡莊園

延伸閱讀：2021特選自然系咖啡廳｜享受在山城裡、茶田間的咖啡香

更多南投景點>>

▶ 【南投美食】南投不只好山好水，在地必吃懶人包在這邊！

▶ 南投部落秘境：巴庫拉斯秘境露營+獨木舟體驗 不為人知的祕密





原文出處 : ReadyGo 【南投】一窺台劇《茶金》拍攝場景 徜徉茶園中細細品嚐過去的美好時空

本網站內容未經允許，不得轉載。 若有文章授權需求或合作請寄信至marketing@travelmap.com.tw

五倍券再翻倍！王品「不限面額」送A5和牛　牛排加量50%

台灣湯品招牌是誰？排骨、雞湯不夠看　老饕喝「它」20年

【新竹】底片族必訪的５個景點！乾式溫泉體驗＋滿天星空

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
82.38%17.62%
2022-03-14-2022-03-22
盤點以下經典「真愛紀錄片」哪一對男女主角的緣分，最讓你深刻難忘？

盤點以下經典「真愛紀錄片」哪一對男女主角的緣分，最讓你深刻難忘？

繼續作答
即時
推薦閱讀