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圖／@readygo
日月老茶廠前身為台灣農林公司的「魚池茶廠」，目前已轉型為觀光茶廠，開放讓民眾免費入內參觀，除了有展示製茶的過程、機具之外，還有提供餐飲服務、販售當地生產的茶葉等相關商品。日月老茶廠的建築物保留了歲月的痕跡，外牆上附有年代感的字樣，搭配藍色的木製窗框，以及纏繞在牆面上的藤蔓，都增添了日月老茶廠的年代感。
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從正門一走進去，就能夠看到販賣各式茶葉相關產品的商品區，店內也有提供試喝的茶飲，可以自行取用。如果平常有喝茶的習慣，絕對不能錯過魚池鄉在地生產的優質紅茶，除了包裝精美的茶業和茶包之外，也有販賣茶具等相關商品，不論是想要自己品嘗或是送禮都相當合適。
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如果在看了《茶金》之後對於製茶的流程有興趣，或想要親眼看看《茶金》拍攝的場景，可以參觀一樓賣店後方以及二樓的展示區，由於目前茶廠還是有在運作，在參觀時，請留意周圍的告示，不要觸碰機器或是誤闖管制區域以避免影響製茶或發生危險。團體的旅客可以事先預約團體導覽，能夠更加了解製茶的相關知識。
地址：南投縣魚池鄉中明村有水巷38號
開放時間：週一～週日 08:00-17:00
連絡電話：049-2895508
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>> 日月老茶廠
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向山遊客中心
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在參觀完日月老茶廠之後，不要忘了順便到日月潭向山遊客中心走走，清水模的灰白色建築，映照在水面上形成了線條感十足的倒影。站在湖畔的觀景台，可以飽覽一整片的湖光山色。遊客中心還包含了「悠遊水沙連-產業館」、「日昇月恆-藝廊」、「潭情日月-自然人文館」及「多媒體影音播放室」等展示空間，如果想要更了解日月潭的人文歷史，可以入內參觀、觀賞介紹影片。
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地址：南投縣魚池鄉中山路599號
連絡電話：+886-49-2341256
服務中心開放時間：週一～週日 09:00~17:00
>> 向山遊客中心
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鹿篙咖啡莊園
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在日月潭周邊逛累了，想找個地方坐下來休息，可以到同樣隸屬於台灣農林公司的「鹿篙咖啡莊園」喝杯咖啡、欣賞風景。順著鋪設在山丘上的階梯往上走，就能看到位於高處的鹿篙咖啡莊園。店內有提供咖啡、甜點，也有販售自家生產的咖啡相關商品，時間許可的話，不妨坐下來細細品嘗咖啡，還可以欣賞窗外的茶園美景。
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地址：南投縣魚池鄉新城村香茶巷31-6號
營業時間：週一～週日 9:00 ~ 17:00
連絡電話：04-9289-5520
>> 鹿篙咖啡莊園
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原文出處 : ReadyGo 【南投】一窺台劇《茶金》拍攝場景 徜徉茶園中細細品嚐過去的美好時空
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