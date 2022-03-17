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《華燈3》《月老》將上線　網推追劇爆米花：這款不卡牙

▲情侶窩在家追劇看片，搭配爆米花更有儀式感，隨著強檔《華燈3》、《月老》將上線，網路調查人氣最高的10大爆米花。（示意圖／取自Pixabay）
▲情侶窩在家追劇看片，搭配爆米花更有儀式感，隨著強檔《華燈3》、《月老》將上線，網路調查人氣最高的10大爆米花。（示意圖／取自Pixabay）

記者黃韻文/綜合報導

2022-03-17 07:20:00

疫情加上影音串流平台普及，逐漸改變民眾娛樂型態，過去是到電影院約會，現在更多情侶是一起窩在家追劇看片。Netflix將在3月18日播出《華燈初上》第三季，票房破億的愛情奇幻國片《月老》，4月2日則在Disney+上線，讓網友們萬分期待。去電影院必吃爆米花，在家看片儀式感也不能少，《DailyView網路溫度計》分析網路聲量，盤點最熱門的10大網購爆米花。

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第1名：丹尼船長Captain Danny
奪下網路聲量冠軍的是「丹尼船長米米花」，深受美食YouTuber古娃娃喜愛，在YouTber千千的直播中也曾出現過。不同於玉米爆米花，丹尼船長主打「米的爆米花」，使用宜蘭在地米、池上米製成，全程烘烤非油炸，訴求不卡牙、不脹氣，超高人氣擊敗一海票爆米花。

▲「丹尼船長米米花」使用宜蘭在地米、池上米製成，主打「米的爆米花」，網路聲量奪冠。（圖／取自丹尼船長粉專）
▲「丹尼船長米米花」使用宜蘭在地米、池上米製成，主打「米的爆米花」，網路聲量奪冠。（圖／取自丹尼船長粉專）
第2名：卡滋爆米花
家喻戶曉的卡滋爆米花，光是口味就將近20種，讓民眾都忍不住有選擇障礙，因此推出雙拼爆米花，像是草莓妞妞、焦巧混混，可以吃到兩種口味，蝴蝶形、蘑菇形兩種口感的爆米花也能同時擁有，網路討論度奪下第2名。

第3名：米大師 星米花
以非油炸爆餅起家的米大師，與在地米稻小農合作，推出以糙米及非基改玉米雙重穀物比例調配的「星米花」，其中蔓越莓星米花帶有酸酸甜甜的細膩果香，香甜口感頗受歡迎。

第4名：米樂繽紛爆米花
米樂繽紛爆米花最吸引人的地方就是繽紛的外包裝，有鐵罐、手提鐵盒等選擇，相當討喜，除了和史奴比、Hello Kitty等卡通聯名，還與近期正夯的動漫《鬼滅之刃》、《咒術迴戰》合作，深獲動漫迷喜愛。

第5名：Magi星球工坊
台灣MIT創意口味爆米花，口味選擇相當多元有創意，像是極致系列的鐵觀音奶茶口味，和初鹿鮮乳聯名的紅烏龍煉乳口味都很受歡迎。鹹食部份也有爆款商品，焦糖鹹蛋黃、海苔章魚燒都是熱門代表作。

▲台灣MIT爆米花「Magi星球工坊」知名度高，口味相當多元。（圖／取自Magi Planet粉專）
▲台灣MIT爆米花「Magi星球工坊」知名度高，口味相當多元。（圖／取自Magi Planet粉專）
第6名：CANDY POPPY菓糖爆米花
第7名：星巴克
第8名：Aroma Truffle
第9名：小人物爆米花
第10名：法米滋

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