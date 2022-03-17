《華燈3》《月老》將上線　網推追劇爆米花：這款不卡牙

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奪下網路聲量冠軍的是「丹尼船長米米花」，深受美食YouTuber古娃娃喜愛，在YouTber千千的直播中也曾出現過。不同於玉米爆米花，丹尼船長主打「米的爆米花」，使用宜蘭在地米、池上米製成，全程烘烤非油炸，訴求不卡牙、不脹氣，超高人氣擊敗一海票爆米花。
第2名：卡滋爆米花
家喻戶曉的卡滋爆米花，光是口味就將近20種，讓民眾都忍不住有選擇障礙，因此推出雙拼爆米花，像是草莓妞妞、焦巧混混，可以吃到兩種口味，蝴蝶形、蘑菇形兩種口感的爆米花也能同時擁有，網路討論度奪下第2名。
第3名：米大師 星米花
以非油炸爆餅起家的米大師，與在地米稻小農合作，推出以糙米及非基改玉米雙重穀物比例調配的「星米花」，其中蔓越莓星米花帶有酸酸甜甜的細膩果香，香甜口感頗受歡迎。
第4名：米樂繽紛爆米花
米樂繽紛爆米花最吸引人的地方就是繽紛的外包裝，有鐵罐、手提鐵盒等選擇，相當討喜，除了和史奴比、Hello Kitty等卡通聯名，還與近期正夯的動漫《鬼滅之刃》、《咒術迴戰》合作，深獲動漫迷喜愛。
第5名：Magi星球工坊
台灣MIT創意口味爆米花，口味選擇相當多元有創意，像是極致系列的鐵觀音奶茶口味，和初鹿鮮乳聯名的紅烏龍煉乳口味都很受歡迎。鹹食部份也有爆款商品，焦糖鹹蛋黃、海苔章魚燒都是熱門代表作。
第6名：CANDY POPPY菓糖爆米花
第7名：星巴克
第8名：Aroma Truffle
第9名：小人物爆米花
第10名：法米滋