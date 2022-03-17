牙齒生病恐引發全身疾病　全民落實口腔健康4字訣

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知名無糖口香糖品牌的照護網，在今年展開台灣青年世代口腔健康問卷，調查台灣18-30歲年輕族群的口腔健康狀況。根據調查，6成5年輕人過去2年內曾發生牙齒疼痛、牙齦發炎出血或牙齒敏感等症狀；但有3成沒有定期口腔檢查，出現病症仍置之不理，長期下來花費更多金錢與時間治療，且幾乎每2位就有1位有口腔異味困擾，超過半數影響人際社交、職場的自信心。
根據調查，有口腔異味困擾的年輕民眾都會尋求增加刷牙次數、使用含氟漱口水以及嚼無糖口香糖等方式改善。黃耀慧提醒，口腔異味成因複雜，第一步先尋求牙科醫師診斷是否為口腔疾病造成，後續才以刷牙、含氟漱口水或無糖口香糖改善問題。
糖尿病、心肌梗塞、大腸癌、失智症 與口腔健康息息相關
今年世界口腔健康日的主題為「BE PROUD OF YOUR MOUTH」（以口腔健康自豪）。黃耀慧醫師也強調，口腔健康與全身健康息息相關，據多份國外醫學研究報告表示，嚴重牙周病的糖尿病患者，其心腎死亡的風險高出3倍；重度齲齒患者罹患冠狀動脈心臟病較普通人高1.13倍；有牙周疾病者罹患失智症較普通人高出1.17倍、有失智症者罹患牙周疾病則1.69 倍。
各項數據都指出口腔健康是維持全身健康的要件之一，但台灣僅有一成六的青年世代認知到口腔健康可以減少多項系統性疾病的發生率，與今年「世界口腔健康日」推廣重點訊息：「維護良好口腔衛生習慣能確保全身健康」呼應，應加強國人口腔健康對身心重要性的認知。
嚼無糖口香糖 有效降低致齲菌
2021年4月英國生物醫學中心口腔健康期刊（BMC Oral Health）刊載的實證醫學文獻顯示：嚼食無糖口香糖，可以有效控制成人與兒童口腔中致齲菌（突變型鏈球菌）數量。英國頂尖研究學府倫敦國王學院（King’s College London）發表的實證醫學文獻，檢驗並比較嚼食無糖口香糖與未嚼食無糖口香糖的成人與孩童，結果顯示嚼食無糖口香糖可有效降低28%蛀牙發生率，可作為口腔預防性照護的輔助措施。
平時應落實 口腔保健4字訣
黃耀慧醫師提醒民眾，防疫不鬆懈、口腔保健不可妥協，人人應落實「愛牙四守則」，謹記「檢、刷、線、嚼」四字訣，包含：一、定期進行口腔「檢」查；二、早晚使用含氟牙膏「刷」牙；三、每天使用牙「線」（棒）；四、吃完、喝完，「嚼」無糖口香糖或使用含氟漱口水。通過正確方法清潔維護口腔，為口腔健康而自豪，好好享受有品質的健康生活。
▲中華民國家庭牙醫學會副理事長黃耀慧醫師呼籲民眾天天「愛牙四守則」輕鬆做好口腔保健
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53102
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