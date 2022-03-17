Audi A6 e-tron Avant Concept科技與前衛感兼具，已提前為量產化做好準備!

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Audi A6 e-tron Avant Concept的造型雖然還帶著些許概念車韻味，不過相較下許多細節已被調得相當接近市售車水準，例如前保桿的大面積封閉式格柵與現行e-tron家族有著諸多相似之處，不同點在於兩側的L型進氣口更具侵略性，搭配主動啟閉式格柵可提升車頭的氣流效率，另一個不同處在於採用更為細長的頭燈造型，這組燈具不僅可提供智慧的照明效果，還可作為投影機將遊戲畫面投射至前方牆面。
車側部分在C柱後多一截的車廂讓整體視覺效果更為拉長，並透過複雜的鈑件折線、運動化側裙及大尺寸多幅輪框的搭配讓側邊充滿躍躍欲動的跑格氛圍，車尾部分除了車頂上的大尾翼相當吸睛外，高聳的臀線順勢向下內凹營造出如同雙尾翼的視覺感受，尾燈組則延續頭燈概念採細長狀設計，內部燈具皆以獨立的3D方式呈現，而保桿兩側的擴散器造型有別傳統一路延伸至最上緣有效強化了視覺張力，同時在全車著重空氣力學的原則下創造出僅0.24 cd的風阻係數表現。
電能與動力系統採用的是品牌最新的Premium Platform Electric平台打造，具備一組100kWh的電池模組及兩具電動馬達，屆時量產化後依等級不同其0-100 km/h的加速成績將落在4至7秒間，而具備800V的快充能力可在10分鐘內獲得行駛300公里之電量，5%至80%的電量補充時間也僅需25分鐘，而滿電下的行駛里程更可突破700公里之能力；Audi A6 e-tron Avant的市售版預計在2024年推出，屆時除了電動車以外也會提供搭載內燃機的版本給基礎設施尚未健全的國家販售，不過Audi最終仍會在2026年轉型為純電動車品牌。