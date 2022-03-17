頭頸癌化療副作用影響生活　「免疫治療」協助改善

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根據癌症登記報告顯示，頭頸癌中的口腔、口咽、下咽癌是國人癌症發生率上升幅度第4的癌症，更是十大癌症死因的第五位。不只危險性高，患者因腫瘤位置不同而產生的各類型症狀，如口腔出現硬塊、口臭、聲音嘶啞及吞嚥困難等，都為日常生活帶來了諸多不便。
臺北榮民總醫院腫瘤醫學部藥物治療科主治醫師、國立陽明大學醫學系內科學科部定副教授張牧新醫師 表示，晚期頭頸癌因腫瘤大且位於頸部以上，難用衣物遮蔽，再加上有時開刀治療也會導致臉部變形，造成患者明顯的外觀變化而影響到社交生活，相較其他癌症來說，對患者產生更大的心理壓力。由此可知，對頭頸癌患者而言，癌症治療除了追求成效之外，生活品質的維持也相當重要。
過去無標準二線治療 免疫治療成為治療里程碑
頭頸部結構較複雜，需耳鼻喉科、口腔顎面外科、腫瘤內科與放射腫瘤科等多專科團隊互相配合治療。張牧新醫師說明，過去如診斷為頭頸癌初期，或僅局部出現腫瘤細胞，治療方式選擇較多；但若進入晚期，已無法手術切除、化學治療與放射性治療成效不佳及腫瘤轉移、復發時，患者預後都非常不理想，且無標準二線治療方式可運用，整體中位存活期約僅一年。
隨著新一代免疫治療問世，過去頭頸癌二線治療困境出現轉機。張牧新醫師指出，以近期大型三期臨床試驗數據看來，頭頸癌晚期、轉移、復發或一線治療反應不佳患者使用免疫治療後，平均可讓整體存活期相較過去延長約47%，成為頭頸癌治療上的重要里程碑。
減少急性副作用 助提升患者生活品質
張牧新醫師解釋，免疫治療透過提升患者自身免疫力，讓免疫系統辨識體內腫瘤細胞，並加以消滅；不像化療，在殺死腫瘤細胞同時也會損害其他正常細胞，使患者免疫力下降、體力變差及影響其他器官功能。因此免疫治療雖偶也會有發炎、咳嗽或皮膚、肺部出現過度免疫反應等副作用，但症狀通常非急性，出現嚴重不良反應的比例相較傳統治療較少，對患者生活影響也減低。
另外，因免疫治療不需配合止吐劑或打大量點滴，僅需每兩、三週回醫院施打一次，對於住家附近無醫院或是行動不便的患者來說，能協助在提升治療成效同時保有生活品質。
免疫治療抗癌研究日漸成熟 醫：可申請健保
大部分頭頸癌患者在接受免疫治療前，都進行過多次開刀及放射線治療，身體營養狀況、本身免疫力、抵抗力表現都不佳，導致化療承受度降低，進而陷入治療成效越來越低的惡性循環。隨著醫學發展與進步，癌症免疫治療相關研究日漸成熟，不只大幅改善過往頭頸癌治療上之困境，有效控制腫瘤，同時也降低傳統治療的副作用問題。張牧新醫師提醒，頭頸部鱗狀細胞癌現已獲健保條件給付，患者如不確定自己是否能申請，可與主治醫師討論諮詢，減輕經濟負擔。
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ONC-TW-2100048
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53089
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